Rossi: "Pisé una roca, perdí la dirección, y me partí la pierna"

Valentino Rossi se perderá el Gran Premio de San Marino, cerca de su casa en Tavullia, tras su fractura de tibia y peroné la pasada semana en un accidente mientras entrenaba con una moto de enduro. Una inoportuna lesión que le hará perderse varias carreras hasta Cheste, aunque podría reaparecer en Aragón en el mejor de los casos.

El italiano explicó cómo fue su accidente y cómo afronta su recuperación en una entrevista exclusiva a Dorna en la sede de VR46 Racing Apparel y que este jueves publicó la web oficial de MotoGP. En las imágenes se ve a un Rossi sonriente, con barba de varios días, y con la pierna derecha vendada.

"Desgraciadamente estaba con la moto de enduro con mis amigos, algo que hago desde los 18 años con mi padre. Cerca del final en una bajada iba a poca velocidad pero pisé una roca, perdí la dirección y para no caer puse el pie en la tierra, y todo el peso de la moto cayó sobre la pierna, y me la rompi".

"La pierna duele pero me siento bien en general, es peor la parte psicológica", admite el italiano. "Es una pena, se me han escapado las opciones para el campeonato y me pierdo Misano ante mi afición. Es una lastima. Tengo que pedir perdón a mi equipo, pero las cosas son así y hay que trabajar para volver lo antes posible".

'The Doctor' cree que donde podría reaparecer con más garantías es en Motegi, para el 15 de octubre, antes que en Argaón, para el 24 de spetiembrei: "Ya he aprendido de otras ocasiones que en este proceso de rehabilitación has de ir día a día, depende del dolor, de la pierna. Intentaremos volver lo antes posible. Tras Misano viene Aragón. Será muy difícil 22 días tras la operación y necesitamos un mínimo de 40. La última vez fueron 43 días pero esta vez la fractura no es tan grave, me duele menos pero es pronto para responder. Si no puedo volver en Aragón, lo haré en Motegi".

Rossi quiere huir de polémicas sobre el entrenamiento paralelo con motos de enduro durante la temporada. "Siempre se habla mucho de esto, para nosotros los pilotos la mejor manera de entrenar es subirte a una moto y unas veces más o menos hay cierto peligro. No podemos entrenar con las motos pero es importante hacerlo. Pero ya me ha pasado dos veces este año y habrá que cambiarlo un poco", añade refiriéndose a otro accidente en mayo, antes de saludar a sus tifosi.