Marc Márquez lanza besos a los fans de Rossi

Marc Márquez se fue al suelo en los entrenamientos del GP San Marino tras lo que una parte de la grada del circuito, donde se encuentran los seguidores más afines a Valentino Rossi, comenzó a aplaudir y dedicarle insultos al piloto español. El campeón del mundo se lo tomó con cierta ironía, lanzando besos a la grada que le faltó al respeto. Hay que remontarse al año pasado, durante el GP de Malasia, cuando ambos pilotos tuvieron un gran encontronazo tras la patada que le propinó Rossi a Márquez y que pudo costarle muy caro.









"No me gusta cuando te caes y aplauden.Espero que mi afición no lo haga nunca con ningún piloto.Nos estamos jugando la vida".#MovistarMotoGP pic.twitter.com/GSKTIGhJO8