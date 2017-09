"Para acercarte a Valentino Rossi tienes que lamerle el culo"

Marc Márquez y Jorge Lorenzo no son los únicos pilotos de la parrilla de MotoGP que no tienen actualmente buena relación con Valentino Rossi. Aún así, no dejan de sorprender unas duras declaraciones de su compatriota Andrea Dovizioso a la Gazzetta dello Sport, en las que se muestra crítico con el de Yamaha.

Así, el colíder del Mundial de MotoGP, destaca que "es muy difícil acercarte a Rossi y tienes que lamerle el culo si quieres hacerlo", aunque sí admite que tienen "cosas en común como la pasión y ganas de divertirse".

Además, tampoco mantiene Dovizioso una buena relación con el también italiano Andrea Iannone, su anterior compañero en Ducati. "Jorge Lorenzo tiene sus cosas, pero todavía no hemos tenido problemas. Con Iannone no pasamos nuestros mejores momentos, así que prefiero a Jorge", recalcó.