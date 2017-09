Héctor Barberá dejará la categoría reina después de ocho temporadas, y regresa al equipo dirigido por Sito Pons, con el que se estrenará en Moto2. El valenciano y el catalán ya coincidieron en 2009, cuando Barberá acabó proclamándose subcampeón del mundo después de sumar tres victorias, ocho podios y cuatro poles.

El de Dos Aguas, con 16 años en el Mundial y dos subcampeonatos del mundo, afronta este nuevo reto tras quedarse sin sitio en el equipo Avintia Racing, dispuesto a tratar de alzar su primer título, gracias a su experiencia y veteranía y a la igualdad de mecánica existente en Moto2.

"Desde el primer año que llegué al mundial siempre he estado luchando por ganar carreras, logrando dos subcampeonatos, pero tras ocho años en MotoGP no se han logrado los objetivos, ya que es un campeonato en el que se necesitan más medios más allá del piloto", comenta Barberá.

"Cuando vi la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé. Juntos fuimos subcampeones del mundo, ganando varias carreras y creo que estoy en el momento de arriesgar y tomar una decisión así. Estoy con muchas ganas e ilusión y tengo la motivación necesaria para empezar este nuevo proyecto", añadió Barberá, que tenía una temporada más de contrato, pero que esta temporada no se sentía nada cómodo con la Ducati Desmosedici GP16.2.

"Quiero agradecer al Avintia Racing que hayan facilitado la resolución del contrato. El objetivo no es otro que luchar por ganar carreras y el campeonato. No va a ser fácil pero estoy en mi mejor momento: tengo la experiencia, física y mentalmente estoy preparado, y tanto Sito como su equipo técnico, liderado por Santi, me pueden aportar lo necesario para lograrlo. Estoy agradecido a Sito y a los patrocinadores por la confianza depositada en mi y quiero devolvérsela con resultados".

El equipo Pons HP 40 anunció este jueves el fichaje de Héctor Barberá, pero también el de Lorenzo Baldassarri, italiano de 19 años que fue campeón de la Red Bull Rookies Cup en 2011 y que debutó en Moto3 en 2013, y que en Moto2 ya sabe lo que es ganar y subir al podio. Una apuesta de juventud y experiencia la del equipo de Sito Pons para 2018.