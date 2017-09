"Creo que el Mundial de MotoGP se va a decidir en Cheste"

Marc Márquez y su hermano Álex han sido este viernes los grandes protagonistas de un acto solidario que se ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste y en que el primer de ellos partició en una carrera solidaria –Allianz Night Run– a beneficio de Aldeas Infantiles SOS.

Una oportunidad de ayudar a los más necesitados y, de paso, recorrer a pie un circuito en el que prevé que virá emociones fuertes después de la gira asiática en la última carrera del año a pesar de ser líder con 16 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso. "Ojalá pueda llegar a Cheste con todo decidido si es a mi favor porque sería buena señal, pero creo que el Mundial se va a decidir en Cheste porque vienen unas carreras en la gira asiática en las que la meteorología puede jugar un papel importante. Alguna carrera en agua habrá y tienes que arriesgar, pero sabes que cada vez es más importante no fallar y coger puntos".

A pesar de ello, tampoco teme jugárselo todo a una carta en la última carrera, ya que el circuito de Cheste es uno de sus favoritos. "Cheste es uno de los circuitos en los que he dado más vueltas incluso desde pequeñito porque veníamos muchas veces a entrenar aquí, a carreras del Campeonato de España e incluso del Campeonato de Cataluña que se hacía aquí también, es uno de los circuitos en los que si me tengo que jugar el Mundial, me gusta y se me suele dar bien".

Marc sabe ya que el Circuit Ricardo Tormo va a ser un Centro Especializado de Alto Rendimiento del Motor y aplaude la iniciativa. "Todo lo que sea crecer el motociclismo español, mucho mejor. Es muy positivo, hay pilotos valencianos muy rápidos también como Arón Canet, que sube mucho a entrenar también por Barcelona en el Centro de Alto Rendimiento. Poder tener esto en Cheste es un privilegio para los pilotos que vivan por la zona y puedan disfrutar de estas instalaciones".

El de Corbera es precisamente el piloto valenciano al que ve con más proyección. "Canet es el piloto valenciano que lo está haciendo mejor en Moto3, al que veo con más proyección, pero también me gusta Jaume Masià, que va a subir al Mundial y que quizá algún día me los encuentre en MotoGP".

Respecto a cómo afronta la gira asiática de las próximas tres carreras, destaca que "soy positivo. Estos días hay que prepararse físicamente y ponerse también un poco en modo ahorro de energía porque vienen también tres carreras seguidas, con cambios de horarios que cansan, pero estoy con ganas de que lleguen carreras y a ver si podemos mantener esta pequeña ventaja que tenemos".

Eso sí, asegura que este año no está teniendo mucho margen para ser conservador. "Todos los títulos son luchados, el año pasado ya lo dije y fue en el que cambié un poco mi estilo, fui un poco más conservador porque la situación me lo permitió y en este sí, en este he vuelto a ser fiel a mi estilo, a darlo todo al 100% porque es la única manera de ganar porque hay muchos pilotos con gran nivel, hay mucha igualdad y aunque he tenido muchas caídas no han sido por ir relejados, sino por buscar el límite".

Sobre la carrera de ayer, en la que no pudo participar su hermano Álex por lesión, añadió que "es un orgullo colaborar con Aldeas Infantiles y además me sirve de entreno para conocer mejor aún el circuito de Cheste. Es una carrera para divertirse".

Por otra parte, su hermano Álex habló de sus rivales valencianos en Moto2 y además de destacar que "Jorge Navarro lo hará aún mejor en un segundo año y con Iker Lecuona me llevó bien también", añadió que "Héctor Barberá será un duro rival en 2018".