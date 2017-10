Aleix Espargaró: "Duermo mejor por las noches con el Twitter lleno de insultos"

Aleix Espargaró volvió a llamar la atención una semana después de criticar duramente al Gobierno de España por no permitir el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Esta vez sucedió en Motegi, sede del Gran Premio de Japón este fin de semana, durante la rueda de prensa oficial.

El piloto español de Aprilia no se cortó y mostró su admiración por Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona y de la selección española, con el que le compararon por su defensa del referéndum catalán. "Ya me gustaría ser el Piqué de las motos. Piqué es una estrella en su deporte. A nivel de palmarés estoy muy lejos de él, pero me gusta la comparación. Es un gran profesional, un tío con el coco muy bien amueblado, con las ideas muy claras, que se moja por sus ideas. Le tengo mucho respeto".

Espargaró recordó las numerosas reacciones tras su defensa del referéndum: "Me gusta decir lo que pienso. Duermo mejor por las noches con el Twitter lleno de insultos, pero con haber soltado todo lo que pienso. Siempre intentando hacerlo desde el respeto. Y si no lo hago y me equivoco, siempre pido disculpas. Yo no puedo estar callado y no dar mi opinión. Tener las redes sociales para poner una foto y poner: 'Con mi Aprilia disfrutando en Motegi' es absurdo e inútil. Si tengo redes sociales es para dar mi opinión e interactuar".