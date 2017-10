Julián Miralles: "Los que llegan ahora están más preparados"

Julián Miralles celebró el pasado domingo en lo alto del podio de Motorland la primera victoria de Jaume Masià en el Mundial Júnior FIM CEV de Moto3, y la primera del equipo Cuna de Campeones, punta de lanza de la escuela del Circuit de la C. Valenciana Ricardo Tormo.

«Es un premio a el trabajo y la ilusión. Tras escaparse el campeonato por tres fallos, pese a ello llegamos a la última prueba en Valencia con posibilidades de ser subcampeones, lo que está muy bien, y toda la motivación para pelearlo en casa», indicaba a SUPER mientras prepara las próximas citas de la Cuna y del RFME CEV, ya que el ´Mundialito´ descansa hasta el 19 de noviembre.

Un éxito, el de Masià, que atribuye sobre todo al piloto pero también al material, que fue lo que le faltó a Jorge Navarro en 2011 cuando fue segundo dos veces, como recuerda: «Nunca hemos tenido mejor material, siempre motos fabricadas por nosotros. Ahora tenemos lo mejor que podíamos tener, una KTM del Mundial de 2016, la que llevaba María Herrera, y hemos luchado con los mismos medios con nuestros rivales. Es un trabajo mutuo, nosotros intentamos que los pilotos lleguen a lo más alto, y Jaume lo consiguió con mucha solvencia, está en un momento muy dulce, y puede ser subcampeón del mundo, que está muy bien».

Miralles ve al de Algemesí como parte de una generación que va a dar muchas alegrías a los aficionados valencianos, otra selección de oro que ya cuenta con Jorge Navarro, Arón Canet e Iker Lecuona en el Mundial, y a la que apunta el cuarteto que ha debutado en el último año: Vicente Pérez, Héctor Garzó, Aarón Polanco y el propio Masià.

«Tenemos una cantera realmente buena, y entre los que vienen detrás hay muchos niños que vienen con fuerza. Estamos tranquilos que el recambio lo tenemos preparado. Ls que llegan ahora están más preparados aún, pues es todo más competitivo y el trabajo es diferente. Llegan com más horas de vuelo y experiencia y eso hace que se queden». Así pues, la pirámide de formación de la Cuna no cambiará, solo las caras: «Vamos creciendo y espero que en 2018 subamos a otro valenciano al FIM CEV».

Masià dará el salto a un Mundial en el que a la larga Miralles le ve peleando por ser campeón: «Es un piloto muy profesional para lo joven que es, tiene cosas que mejorar, pero muchas posibilidades, sin duda alguna nos va a hacer disfrutar con grandes carreras y actuaciones, pero para ganar un Mundial hay que tenerlo todo, suerte, nada de lesiones. Mira Arón Canet, cuando no se cae, le tiran, no encuentra sensaciones..., todo eso hace que sea muy complicado. Ser campeones está muy difícil, pero que estará luchando, seguro que sí. Todas las vueltas rápidas del FIM CEV, menos dos, las hemos hecho nosotros, y en Aragón se quedó a dos décimas del récord del Mundial. No se puede pedir más. Él está muy motivado, sin caídas. Creo que está muy, pero que muy bien todo lo que hemos hecho».

Jaume Masià, no obstante, no ha logrado contar con una invitación para el GP de la C. Valenciana de Cheste, pero estará la semana siguiente peleando con Vicente Pérez y con otros dos pilotos por un subcampeonato que está en un pañuelo. Miralles lo tiene claro: «Va a estar entre Vicente y Jaume, los de casa. No por nada, sino porque trabajamos aquí y a Vicente le encanta Cheste, y aunque Jaume no lo hizo muy bien en la primera carrera, tiene una espinita clavada y se la tiene que sacar. Ahora ya controla mejor la moto, nosotros hemos aprendido con él, hay mejoras, toda esa evolución se está plasmando ahora».

Y mientras la Cuna alumbra nuevas camadas, uno de los pioneros, Héctor Barberá, dejará MotoGP para tratar de ser campeón del mundo en Moto2, «una apuesta muy arriesgada» según Miralles, pero comprensible. «Él baja convencido que con las mismas armas que los demás estará a la altura. Pero hay gente joven con muchas ganas, motos muy igualadas, y un campeonato duro duro. Este año ya lo ha pasado muy mal y volver a repetir en MotoGP si no está divirtiéndose es una tontería. A su favor está que ha visto que Pasini, de su edad, está ganando carreras, y él se considera igual o mejor que Pasini. Héctor está convencido que va a luchar por estar delante. Y para nosotros es importante que tengamos alguien con experiencia ahí. Es muy inteligente encima de la moto».



Las dos semanas grandes de la Cuna de Campeones

Dos semanas antes de la victoria de Jaume Masiá en el Mundial Júnior del FIM CEV, otros dos pilotos de la Cuna de Campeones saborearon el éxito en Albacete, sexta prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad.

Allí, Marcos Ruda se proclamó campeón de Moto4 tras ganar la carrera, y Pedro Acosta, a pesar de irse al suelo, también se proclamó de forma matemática campeón de PreMoto3. En menos de un mes, Julián Miralles ha vuelto a recordar sensaciones que no vivía desde 2004, con las victorias de su hijo Miralles Jr. en el CEV en 125 cc.

«Hemos ganado los dos campeonatos de España en Albacete hace dos semanas, con Moto4 y PreMoto3», recordaba ayer a SUPER. «No hace nada que he subido al podio, pero en el FIM CEV desde la época de mi hijo Julián no habíamos ganado una carrera con el equipo de circuito en un campeonato de élite», añadió Miralles, cuyo sobrino Iván Miralles está empeñado en seguir sus pasos, y ya ha disputado varias carreras del FIM CEV.

«Valoro su trabajo y la evolución, porque experiencia aún no tiene. Es el año de aprender y sufrir. Moto3 es la categoría que mejor se le adapta por peso. Aquí si trabaja y se esfuerza, cuando le demos una moto buena estará en el segundo grupo seguro», vaticina su tío y director de la Cuna de Campeones.