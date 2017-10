Jorge Lorenzo: "En lugar de pedirme perdón, me pedía explicaciones"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), cuarto mejor tiempo en el primer día de pruebas del Gran Premio de Japón de MotoGP se mostró muy contento pues "la moto va muy bien en agua" y se muestran "muy competitivos".



"He tenido un gran ritmo sobre todo en la última salida y hemos mejorado mucho la moto, me he encontrado mejor que en el primer entrenamiento libre y todavía podemos mejorar más y luchar mañana por la primera plaza en agua", aseguró convencido.



En cuanto a la caída que sufrió en los primeros libres al arrollarlo la moto del inglés Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo explicó: "Afortunadamente parece que no hay nada roto, pero me he asustado porque a los treinta segundos la mano se ha inflamado mucho y me dolía el último metacarpiano de la mano izquierda".



"Me ha sorprendido porque Cal se me ha encarado en lugar de pedirme perdón; me pedía explicaciones de por qué iba tan lento, pero luego, ya en frío y dos horas después, ha entendido que ha sido su culpa y ha venido a mi oficina a pedirme perdón y bastante antes lo había hecho también con el equipo Ducati", comentó Lorenzo sobre la actitud de Crutchlow tras el accidente.





"Es lo mínimo, aunque lo importante de esta situación más que pedir perdón es que él entienda que ha cometido un error, que no hacía falta entrar tan fuerte en el primer entrenamiento libre, porque lo ha hecho como si frenara en seco", explicó el piloto de Ducati.Jorge Lorenzo no fue el único que se cayó en Motegi. Márquez protagonizó la vigésimo tercera caída en lo que va de temporada , al recuperar de golpe la tracción en la rueda trasera de su moto y salir despedido de la misma en la curva cuatro del trazado.El piloto de, que había sido el más rápido por la mañana, se vio superado por el italiano, su rival más directo en la pelea por el título mundial, aunque lo fuese por escasamente cuarenta y tres milésimas de segundo, con un sorprendente el 'Piqué' de las motos, como le llaman desde su defensa del referéndum catalán (Aprilia RS-GP) en la tercera plaza.