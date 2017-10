El Team Aspar pierde un piloto en el Gran Premio de Japón

El Mahindra Aspar no pudo contar con Albert Arenas en el GP de Japón que se disputaba la madrugada del domingo, y que en la categoría de Moto3 corrió solo con Lorenzo dalla Porta.

Albert Arenas, que había inaugurado la jornada con el séptimo mejor tiempo de la categoría en los terceros entrenamientos libres, se fracturó el tercer metacarpiano de la mano derecha y no pudo competir en Motegi.

Ahora estudiará con el equipo los plazos de recuperación, y si puede estar en los dos próximos grandes premios, en Malasia y Australia.

«En el entrenamiento cronometrado me he ido al suelo, con la mala suerte de que me he dado un golpe en la mano, que me ha causado una pequeña fractura en el tercer metacarpiano de la mano derecha», explicaba el piloto del Aspar Team.

«Estoy triste porque estaba yendo muy bien el fin de semana hasta ese momento, y es una lástima terminarlo así. Hemos tenido mala suerte, pero ya toca pensar en recuperarnos», concluyó.