María Herrera sustituirá a Albert Arenas en el Aspar Team

La piloto española de Moto3 María Herrera correrá con el equipo Aspar en Australia y Malasia en sustitución del también español Albert Arenas, que se rompió un hueso de la mano en Japón, ha anunciado el equipo en un comunicado.

La toledana ya había debutado en el Mundial en el Gran Premio de Aragón de 2013.

Tras eso, se convirtió en piloto permanente del Mundial en 2015, en el que sumó 9 puntos y consiguió un undécimo puesto en la tabla en Australia, su mejor resultado hasta ahora.

Esta será la primera vez que Herrera se suba a la moto Mahindra. "No conozco la moto, pero intentaré adaptarme lo más rápido posible. Cuando me entreno, lo hago con una moto que tiene un chasis muy parecido, y es algo que me puede venir bien porque tengo buen paso por curva", ha comentado la española.

Su compañero será el italiano Lorenzo della Porta, que vuelve a un Gran Premio tras tener que abandonar en Japón. El piloto aseguró que afronta esta carrera con "ánimo positivo".

El Gran Premio de Australia es la penúltima prueba del Mundial y podría ser la que resolviera el campeonato.

El español Joan Mir tiene 55 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el italiano Romano Fenati.

Mir sería campeón en Australia si consiguiera al menos 20 puntos, independientemente de lo que hiciera su rival.

Declaraciones



María Herrera: "Estoy muy ilusionada de poder competir con el Aspar Team, siempre he querido estar en un buen equipo y Álvaro Bautista siempre me ha hablado muy bien tanto del equipo como de Jorge Martínez "Aspar". Álvaro fue campeón del mundo con ellos, y también Julito Simón, así que tengo que aprovechar esta oportunidad. No conozco la moto, pero intentaré adaptarme lo más rápido posible. Cuando me entreno, lo hago con una moto que tiene un chasis muy parecido, y es algo que me puede venir bien porque tengo buen paso por curva. Para mí Phillip Island es una de las mejores pistas del calendario del Mundial, en mi primer año fui octava en el crono y undécima en la carrera. El año pasado también estaba delante, así que creo que es una buena oportunidad para nosotros".

Lorenzo dalla Porta: "Tengo ganas de volver sobre la moto y dar el máximo posible después de un fin de semana complicado como fue el de Japón. Espero que no llueva, porque he corrido ya un par de veces en Australia y sé que la Mahindra puede ir bien allí, es un punto a favor. Veremos cómo se desarrolla el fin de semana, pero viajamos con un ánimo positivo".