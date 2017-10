¿Cómo conseguir la última entrada para el Gran Premio de Cheste?

El Circuit Ricardo Tormo presentó este miércoles #LaÚltimaEntrada, el video de presentación del Gran Premio MOTUL de la Comunitat Valenciana, que desde hace diez días agotó todas sus localidades, 110.000 para el domingo 12 de noviembre.

Este vídeo anima a los aficionados a compartir sus grabaciones y fotos en el Circuit Ricardo Tormo a través de las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) hasta el 1 de noviembre, y la más original se llevará #LaÚltimaEntrada doble para ver el Gran Premio que un año más desde 2002 pone fin a la temporada del Mundial.

El sueño del malogrado Ricardo Tormo, en sus propias palabras, de ver su circuito lleno de gente, da inicio a un vídeo con algunas de sus imágenes más recordadas y que pone el énfasis en el público que anima cada carrera en Cheste.

El auditorio del Centro Cultural Papa Calixte III de su localidad natal, Canals, se llenó para el estreno del vídeo, con familiares, amigos y conocidos de Tormo.

Compartieron escenario junto a una de las motos de Tormo los campeones del mundo valencianos Nico Terol y Manuel 'Champi' Herreros; el alcalde de Canals, Ricardo Requena; el director del Circuit, Gonzalo Gobert; y el director de la Cuna de Campeones, Julián Miralles, y los pilotos del FIM CEV Jaume Masià y Héctor Garzó.

Gobert recordó algunas de las novedades para el Gran Premio que se celebrará del 10 al 12 de noviembre, y que tanto Nico Terol como Champi Herreros esperan que al menos dos categorías puedan decidirse en casa.

Julián Miralles, que aprendió con Tormo, recordó los 19 años de la Cuna de Campeones, que este año ha celebrado su temporada mas prolífica, con su primera victoria en el FIM CEV, dos campeonatos de España y hasta cuatro pilotos debutantes en el Mundial. Y el alcalde de Canals, Ricardo Requena, invitó al Circuit a realizar más sinergias sobre la figura de Ricardo Tormo.

Hemos vendido todas las entradas con cinco semanas de antelación. Afortunadamente la predicción de Ricardo se ha cumplido y este año volveremos a colgar el cartel de no hay billetes, pero como dice el vídeo, buscamos a alguien que no puede faltar, que no se puede perder la cita. Por eso hemos reservado dos entradas especiales que no tienen precio pero que tienen un enorme valor", ha explicado este miércoles el director general del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert.



Ricardo Tormo, referente entre los pilotos valencianos



"Ricardo fue mi maestro y yo quiero ser el de los jóvenes" ha subrayado Julián Miralles, responsable de la Cuna de Campeones, proyecto que acumula 19 ediciones auspiciado por el Circuit porque "no tenía sentido tener un circuito y no tener pilotos valencianos en el Mundial, era algo necesario". En ese sentido, Champi Herreros, último Campeón del Mundo de 80cc, ha recalcado emocionado que Ricardo Tormo "abrió un camino que hoy se ha convertido en una autopista para los pilotos valencianos".



Para Nico Terol, Campeón del Mundo de 125cc, los títulos de Moto2 y MotoGP "se decidirán en el Circuit Ricardo Tormo en la última carrera del Mundial". El piloto de Alcoi considera que la pugna entre "Márquez, que es un ganador nato, y Dovizioso, que está en una segunda juventud, nos deparará una carrera de MotoGP espectacular".