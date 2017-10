Valentino Rossi: "Si este es el juego, estoy dispuesto a jugar"

El pasado domingo se pudo ver en Australia una de las carreras más intensas y animadas desde que MotoGP se disputa en Phillip Island, y probablemente la que fue también la mejor carrera de esta temporada. Es lo que tiene también un trazado donde se frena muy poco y unas condiciones complicadas en cuanto a temperatura del asfalto y viento.

Hasta ocho pilotos lucharon por hacerse con el podio, que se vendió muy caro. La agresividad afloró en cada curva y hubo quién no acabó muy contento pese a terminar con un buen resultado, como es el caso de Valentino Rossi.

Es por ello que, pese a la alegría de su segundo puesto, el italiano quiso dejar algún recado en forma de aviso a aquellos que se pasan de agresivos. «Es así en los últimos tiempos; el nivel de agresividad y de contactos durante la carrera es alto, especialmente cuando pilotos jóvenes de Moto2 llegan a ella ya que Zarco es siempre muy, muy agresivo», indicó el de Yamaha, equipo que hizo doblete con el tercer puesto de Maverick Viñales. «Los pilotos que vienen de Moto2 son muy agresivos, si quieres jugar va a ser así, si no te quedas en casa», insistió Valentino Rossi.

«Te puedes enfadar, pero eso no cambia nada, es un poco más peligroso, pero ésta es la manera para no dejar de estar arriba», continuó el italiano, que todavía fue más lejos en sus manifestaciones tras una carrera en la que se impuso el español Marc Márquez. «Si este es el juego, estoy dispuesto a jugar. Si ahora el estilo para luchar es este yo puedo ser más estúpido que ellos. He recibido y he repartido. En los últimos tiempos, el nivel de agresividad se ha elevado mucho», dijo un Rossi que acabó con el hombro de su mono marcado de goma de la rueda delantera de Marc Márquez.