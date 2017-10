Horarios y televisión del Gran Premio de Malasia de MotoGP

El Mundial de MotoGP llega a su penúltima cita del año en Sepang, sede del Gran Premio de Malasia, previo al Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste, y lo hace con los títulos de la categoría reina y de Moto2 al rojo vivo, pues podrían decidirse en Malasia.

Marc Márquez y Andrea Dovizioso llegan separados por 33 puntos, y Franco Morbidelli se presenta con una ventaja de 29 puntos sobre Thomas Luthi. No estarán los lesionados Aleix Espargaró en MotoGP y el valenciano Jorge Navarro en Moto2.

Este viernes de madrugada arrancan los entrenamientos libres, y aunque se alargarán hasta primeras horas de la mañana, habrá que tener especial atención el domingo, cuando en España se cambia al horario de invierno. De ahí que en el warm-up las horas coincidan, pues a las 3 de la madrugada del domingo habrá que retrasar los relojes hasta las 2.

Los entrenamientos libres y las carreras podrán seguirse en Movistar+ MotoGP y en Vodafone, y por internet a través de Opensport. También la web de SUPER ofrecerá el directo de las carreras el domingo por la mañana.

Estos son los horarios del Gran Premio de Malasia (hora española):

Viernes 27 de octubre

03:00-03:40 FP1 Moto3

03:55-04:40 FP1 MotoGP

04:55-05:40 FP1 Moto2

07:10-07:50 FP2 Moto3

08:05-08:50 FP2 MotoGP

09:10-09:55 FP2 Moto2

Sábado 28 de octubre

03:00-03:40 FP3 Moto3

03:55-04:40 FP3 MotoGP

04:55-05:40 FP3 Moto2

06:35-07:15 QP Moto3

07:30-08:00 FP4 MotoGP

08:10-08:25 Q1 MotoGP

08:35-08:50 Q2 MotoGP

09:05-09:50 QP Moto2

Domingo 29 de octubre

02:40-02:00 Warm Up Moto3

02:10-02:30 Warm Up Moto2

02:40-03:00 Warm Up MotoGP

05:00 CARRERA Moto3

06:20 CARRERA Moto2

08:00 CARRERA MotoGP