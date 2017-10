Cheste tendrá su cuarto final de infarto

Marc Márquez puede ser el primer piloto que logre dos campeonatos del mundo de MotoGP en la última carrera de Cheste. La del 12 de noviembre será la cuarta carrera de infarto de la máxima categoría en 16 años, los que lleva el Circuit Ricardo Tormo bajando la persiana del Mundial desde el año 2002.

Márquez ya se coronó en 2013, al ganar la batalla con Jorge Lorenzo e inaugurar su palmarés de títulos de MotoGP, y podría conseguir el cuarto dentro de dos semanas, con permiso de Andrea Dovizioso. El italiano mantiene una mínima esperanza gracias a su victoria en el GP de Malasia y al cuarto puesto del español, que les hace llegar con 21 puntos de diferencia al Ricardo Tormo.

A Dovizioso solo le vale ganar y esperar que Marc Márquez sea duodécimo o peor. Complicado, sí, pero que se lo digan a Valentino Rossi, que entregó con su caída en 2006 el título al estadounidense Nicky Hayden, fallecido este año tras sufrir un atropello mientras entrenaba en bici. Y más difícil si cabe, cuando Márquez ya sabe lo que es ganar en Cheste saliendo incluso desde la última posición de la parrilla, como hizo en Moto2.

Haya o no órdenes de equipo en Ducati, Andrea Dovizioso volverá a jugarse un título igual que en 2006, cuando en el cuarto de litro (250 cc), su ahora compañero de equipo Jorge Lorenzo y él pugnaban por el mismo. El balear fue cuarto, lo que le sirvió para sentenciar con 17 puntos de ventaja.

Pero entonces llegaba con solo 13 puntos y no los 21 de ahora, de ahí que admita tener «muy pocas cartas con las que jugar». «Será muy difícil porque es un circuito donde Márquez va muy fuerte, pero buscaremos el mejor resultado posible. Valencia no es el mejor sitio para nosotros pero este año todo puede pasar, también puede influir la climatología; será difícil, pero estamos relajados, ya lo estábamos antes y vamos a Valencia de la misma manera, para intentar lograr lo máximo. Pero para recortar 21 puntos creo que tendrá que pasar algo», añadió Dovizioso en Sepang.

En ese ´algo´ entran circunstancias como caídas o averías. Y ambas las ha probado ya el catalán, que reconoce no sentirse cómodo con su Honda. De hecho, se ha ido al suelo esta temporada en 25 ocasiones, más que nunca, aunque solo dos en carrera, a lo que hay que añadir la avería de Silverstone, donde rompió el motor en plena recta.

Imponderables en los que Márquez prefiere no pensar. «En 2013 llegaba con 13 puntos solo y estaba más apretado, y ahora llego a Valencia con 21 puntos. Pero no quiero que eso me dé un extra de confianza y un extra de relajación, pues aunque son muchos tengo que acabar la carrera y trabajar con intensidad», dijo Márquez.

Lo que es cierto es que las gradas de Cheste estarán una vez más hasta la bandera. Hace semanas que no queda una sola entrada y por cuarta vez en los últimos cinco años, se espera un lleno el domingo con 110.000 espectadores. La misma cantidad que, desde el ´efecto Márquez´, vio coronarse en 2015 a Jorge Lorenzo ante Valentino Rossi, obligado el italiano a salir en última posición de la parrilla debido a la sanción por su ´patada´ a Márquez en Sepang.

Su remontada hasta el cuarto puesto entre acusaciones de ´biscoto´ (pacto) entre españoles para asegurar el título a Lorenzo convirtieron aquel final de temporada en uno de los más calientes que se recuerdan. Con más deportividad se decidieron los Mundiales de 2013 y de 2006 a favor de Lorenzo y de Hayden respectivamente.



Quince títulos en quince años

En total, Cheste ha resuelto 15 títulos en otros 15 años, y solo en cuatro ediciones llegó todo el pescado vendido al Circuit. Además de los tres de MotoGP hasta la fecha, el Ricardo Tormo decidió cinco campeones de 125 cc (Vicent Arnaud, Thomas Luthi, Gabor Talmacsi, Marc Márquez y Nico Terol), tres de Moto3 (Maverick Viñales, Álex Márquez y Danni Kent), otros tres de 250 cc (Manuel Poggiali, Jorge Lorenzo e Hiroshi Aoyama) y tan solo uno de Moto2 (Stefan Bradl).



Las otras tres carreras de infarto de MotoGP en Cheste

2006 - Nicky Hayden destronó a Valentino Rossi

Rossi era líder con ocho puntos y le bastaba con terminar detrás de Hayden, pero una caída en las primeras vueltas dejó en bandeja al piloto norteamericano de Honda el que sería el único título de MotoGP de su carrera.

2013 - Marc Márquez se impuso a Jorge Lorenzo

Lorenzo aterrizaba con 13 puntos de desventaja sobre Márquez, por lo que necesitaba ganar y que el de Honda no fuera cuarto o mejor. Lorenzo ganó, pero Márquez fue tercero y se llevó el primero de sus tres titulos.

2015 - Jorge Lorenzo desbancó al Rossi de la patada en Sepang

La carrera del siglo empezó con Rossi líder con 7 puntos más que Lorenzo, pero castigado a salir último por su ´patada´ en Sepang. Rossi remontó hasta el cuarto, pero Lorenzo ganó y se llevó el título por 5 puntos. EFE y reuters