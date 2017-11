El Circuit Ricardo Tormo estrena aplicación para dispositivos móviles

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, ha anunciado en la presentación en Castellón del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que desde este jueves "el Circuit estrena la aplicación para dispositivos móviles que hemos diseñado para el Gran Premio y en la que los aficionados podrán seguir todas las novedades del evento, escuchar la retransmisión de los speakers del circuito y acceder a información detallada como rutas de acceso al Circuit, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de asistir al Gran Premio".

Gobert, acompañado por el diputado provincial de Deportes de la Diputación de Castellón, Luis Martínez, y el piloto Jorge Navarro ha incidido en que el Gran Premio "es de la Comunitat Valenciana, no sólo de Cheste por lo que los castellonenses deben sentirlo como propio, ya que más de 4.000 aficionados se desplazan al Circuit".

Asimismo, para Martínez "el Gran Premio de la Comunitat Valenciana es una oportunidad única para que los aficionados al motociclismo de la provincia de Castellón disfruten de su deporte al máximo nivel mundial", al tiempo que ha recordado la colaboración institucional con el Circuit para "becar a pilotos de la provincia con el objetivo de facilitarles oportunidades de desarrollar su trayectoria".

Para descargar la aplicación gratuita tan sólo hay que buscar Circuit Ricardo Tormo en Google Play o en el App Store y seguir las instrucciones.

El director general del Circuit Ricardo Tormo ha recalcado que este año "de nuevo hemos agotado las entradas, y en esta ocasión es la edición en la que se han vendido con mayor antelación". En este sentido, Gobert ha explicado que el 63% de los aficionados que acuden a las gradas de Cheste son españoles, mientras que el 37% son extranjeros.

Será la cuarta ocasión en la que los 110.000 aficionados que llenarán las gradas del Circuit asistirán en directo a la proclamación del Campeón del Mundo de MotoGP, duelo que protagonizarán Marc Márquez y Andrea Dovizioso. En 2006, 2013 y 2015 el Circuit Ricardo Tormo ya decidió el título de la categoría.

El cartel de la presente edición representa a los cuatro pilotos valencianos que este año han participado en todo el Mundial, y que son la cúspide de los denominados #PilotosCuna, que esta temporada ha logrado "sus mejores registros históricos, no sólo por los títulos como el Campeonato de España de Moto4 y PreMoto3 logrados por nuestros equipos, o por la brillante presencia de Vicente Pérez, Héctor Garzó, Jaume Masià y Aarón Polanco en el Mundial, sino también porque todos los pilotos españoles que han competido en el Mundial de Moto3 han pasado por la Cuna de Campeones", ha explicado Gobert.

Los campeones del Mundo de Moto3, Joan Mir, y Moto2, Franco Morbidelli, pasaron por la Cuna en su proceso formativo. Además, Jorge Navarro e Iker Lecuona aspiran a firmar un buen papel en Cheste, mientras que Héctor Barberá se despide de MotoGP para estrenarse en 2018 en Moto2.

Para Jorge Navarro, que ha protagonizado la presentación tras no poder correr en Malasia recién operado de su mano, "va a ser un Gran Premio diferente por la incertidumbre de si correré o no; la temporada no ha ido todo lo bien que esperaba pero ha sido un primer año de aprendizaje, de ir creciendo poco a poco. Correr en casa, donde he crecido como piloto es muy especial y una inyección de motivación".

De cara a la última carrera del año, el Circuit Ricardo Tormo ha avanzado en la implementación de su nueva imagen, con la redecoración de los pianos y áreas de escape con los nuevos colores corporativos, blanco y naranja, la señalización interna y externa del circuito o la instalación por segundo año consecutivo de 10 pantallas que garantizan a los aficionados el seguimiento íntegro de la prueba.

Asimismo, durante los tres días del Gran Premio, en las taquillas del Circuit Ricardo Tormo se pondrán a la venta las entradas para el Gran Premio 2018, con un 30% de descuento sobre el precio oficial, "es la mayor promoción que realizamos durante el año para premiar la fidelidad de los aficionados", apunta Gobert.

Para Nico Terol, Campeón del Mundo de 125cc y también presente en la presentación, los títulos de Moto2 y MotoGP "se decidirán en el Circuit Ricardo Tormo en la última carrera del Mundial". El piloto de Alcoi considera que la pugna entre "Márquez, que es un ganador nato, y Dovizioso, que está en una segunda juventud, nos deparará una carrera de MotoGP espectacular".