"Marc Márquez es quien más se merece el título de MotoGP"

Xavi Forés rubricó su mejor temporada en el Mundial de Superbike el sábado con un quinto puesto en carrera en Catar y una séptima posición en la clasificación general, dos puestos por encima del noveno lugar que logró en 2016, su primer curso completo.

Entonces superó a Juan Bautista Borja como el mejor valenciano en el Mundial de las motos de serie, y ahora ha elevado su listón pese a no haber sumado un solo podio, y eso que lo ha rozado en más de tres ocasiones. Una pequeña espina que espera poder quitarse en 2018, cuando el de Llombai se convertirá en el único valenciano en la categoría reina de un Mundial, después de que Héctor Barberá corra en Cheste su última carrera en MotoGP, para dar paso a otra etapa en Moto2.

«La verdad es que la temporada ha sido positiva. Lástima que he perdido varias oportunidades de podio por roturas y esto ha hecho que no pudiese pelear por el top-5 hasta el final de campeonato. Objetivo en parte cumplido y en otra parte no por no haber podido pisar el podio cuando he tenido ocasiones. Pero bueno, mejor español y buenos resultados a pesar de todo», comenta el valenciano a SUPER.

«Ha habido varias carreras como Australia que he peleado el podio y la falta de experiencia me ha dejado fuera. Y otras carreras como Misano donde liderando tuve que abandonar por rotura. Además de esta última de Catar donde tenía el podio casi asegurado y volvió a romperse la moto. Me queda un mal sabor de boca porque lo hemos peleado muchísimo todo el año», añade.

Tras varias apariciones esporádicas a lo largo de su carrera, fue en 2016 cuando el Barni Racing italiano le dio la oportunidad de ser un fijo en la parrilla de SBK. Y tras su buena actuación este año, piensa seguir, aunque confía en tener mejores armas para luchar con las motoso oficiales: «Estamos todavía trabajando en mi futuro. Este año hemos sido el mejor equipo privado por delante de varios equipos oficiales y eso alegra. Ahora quiero más con este equipo y es por eso que estoy intentando que haya mejores condiciones para el 2018».

Forés espera seguir en la categoría reina del Mundial «por mucho tiempo», ahora que Barberá deja MotoGP, una decisión que comprende: «Al final Héctor también necesita motivaciones diferentes y una moto ganadora, y creo que Moto2 va a darle alas de nuevo y sin duda estará en la pelea por el campeonato». La de Cheste será la última carrera del de Dos Aguas en una cilindrada, MotoGP, que decidirá el campeón en el Ricardo Tormo, entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso.

Forés tiene clara su apuesta: «Márquez, sin duda. Es quien más lo merece. Evidentemente Dovizioso ha hecho una gran temporada y hay muchísima expectación por ver qué pasa. También compartimos marca (Ducati), pero espero que se quede el Mundial en casa».

Forés, formado en los inicios de la Cuna de Campeones, destaca los nuevos pilotos que salen de la inagotable Escuela del Circuit: «Hay varios pilotos de la Cuna que van a destacar, sin duda. Canet ya lo está haciendo y Masià viene fuerte también. Necesitamos esa cantera que siga sumando para el motociclismo valenciano, y seguro que nos van a dar muchas alegrías, aunque Canet ya es una realidad».

Pena por jerez, que sale del calendario en 2018