El secreto de Jorge Navarro para llegar a Cheste

Cuatro horas diarias de rehabilitación de lunes a domingo, hieloterapia, un manillar adaptado en el que trabaja su equipo y un guante que le retocarán en Cheste son los principales ejes en los que trabaja Jorge Navarro para poder subirse a la Kalex del Gresini Federal Oil en el Ricardo Tormo. Lo hará, siempre que tenga el jueves el visto bueno de los doctores del Mundial, tan solo dieciocho días después de una importante operación quirúrgica en Australia, tras abrasarse en una caída el dedo anular de su mano izquierda. «No sé muy bien qué pasó pero me hice una abrasión importante, el guante se destrozó, perdí toda la piel, el tendón y el 30 por ciento del hueso me lo limé. Este lunes me quitaron la aguja», explica a SUPER Navarro sobre su caída en Philip Island que le impidió correr en Malasia y le hace ser duda para el último Gran Premio del año.

«Ahora mismo solo me dedico a recuperarme, dos sesiones de fisio, gimnasio, descansar, todo va enfocado a correr en Cheste. Este año no me estoy luchando por nada, es una carrera normal, y sería más conservador, pero siendo la última y sobre todo en casa, es lo que toca, intentar llegar, porque acabar con una buena carrera y con buen sabor de boca sería muy bueno», comenta pensando en el próximo año también con Gresini y en los importantes tests de las dos semanas siguientes al GP de la C. Valenciana en Jerez y en Cheste.

Pero lo primero es ver cómo está un dedo que hasta este lunes solo tenía un 20 por ciento de movilidad, y que luce todavía los puntos. «El doctor Mir quería quitarme todos los puntos ya para que se me curara mejor, pero entonces no podría correr. Lo normal eran cuatro semanas con la aguja, y tras quitarla otras tres para empezar a mover, siete semanas en total, y yo solo llevo dos semanas desde la operación. En otra carrera no hubiera tomado estos riesgos, pero siendo en casa y tras el mal sabor de boca de Australia quiero darle la vuelta a la situación. No estoy en las mejores condiciones pero creo que se puede hacer», comenta.

El de la Pobla de Vallbona es optimista en un 90 por ciento, y hasta ayer dudaba si probar este miércoles con una Supermotard o esperar al viernes. «En cuanto a técnica y pilotaje no se pierde mucho y podría empeorar y llegar más fatigado, y el objetivo es la carrera, intentar día a día mejorar y llegar el domingo lo mejor posible, descansado. De hacerlo, más que un entreno sería una prueba, y quizá conviene esperar al viernes con la Moto2. Si más o menos me encuentro bien, aunque sé que me dolerá, el indicador será ver cómo recupero para el sábado y domingo. Tampoco me la voy a jugar a hacerme daño, pues las manos tienen que responder».

Jorge Navarro ha probado con la bici de carretera. «No tiene nada que ver, pero puedo agarrarme y hacer fuerza con los dedos». Para su comodidad, añade, «he hablado con el equipo para hacer una modificación en el manillar, con la parte de fuera más ancha, como un cono. Aún no sé si lo voy a usar, primero tengo que probar. Y el guante hablaré con Alpinestars y el jueves me lo harán allí, en el camión del Racing Service, me lo pueden adaptar en un momento». El debutante en Moto2 sabe que ha tenido suerte. «En teoría, dentro de lo malo, es lo menos malo, porque si fuera el gas o los dos dedos que hacen fuerza no hubiera llegado. No voy a estar al cien por cien, pero para pilotar no se debe notar mucho». En este sentido, sabe que tendrá que hacer un calentamiento previo de media hora y en las paradas en el garaje aplicarse frío con una máquina de hieloterapia. Todo está previsto. Incluso si salta un punto y hay que hacer una cura de urgencia, como agrega Alberto Martínez, gerente de la Clínica Praxia: «Dolor va a haber, e igual le saltan dos o tres puntos, que se han dejado para tener un mayor apoyo de la piel, habrá que estar atentos con la tijera para curarlo en el box. Lo importante era que no se infectara y reducir la inflamación. Pero muy mal se tiene que dar para que no corra».

El Circuit Ricardo Tormo, con más curvas a izquierdas que a derechas, es otro hándicap. «Probablemente sí que moleste un poco al tener que apoyar de izquierdas, pero hasta el viernes no lo sabré», comenta con ganas de volver a subir a su moto.