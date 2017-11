Cuatro detenidos en Cheste antes del GP Comunitat Valenciana

El ayuntamiento de Cheste ha informado de que tras la primera jornada del Gran Premio de motociclismo se han realizado en el municipio cuatro detenciones, quince conductores han dado positivo en el test de drogas, once en el de alcoholemia y se han completado 112 actas de drogas.

Durante la tarde-noche del viernes se inmovilizaron once turismos y dieciséis motocicletas y se impusieron varias denuncias de tráfico por no llevar casco, circular por dirección prohibida y no haber pasado la ITV, no tener el seguro o la tarjeta de transporte, entre otros, además de numerosas multas por orinar en la vía pública.

La concejala encargada de organizar la llegada de aficionados a la localidad, Carmen Delgado, ha señalado que se han retirado más de diez carros de venta ambulante de comida no autorizados y se han desmontado varios de venta ambulante que no habían pedido la correspondiente autorización.

"Nuestros dispositivos de seguridad y limpieza continuarán trabajando tanto para ofrecer un buen servicio con la limpieza diaria de toneladas de basura; como por parte de los voluntarios de Protección Civil y los agentes de Policía Local", agregó.

"Desde el Ayuntamiento queremos hacer un llamamiento a la afición para que disfrute de la fiesta con control, respetando las normas y les invitamos a participar en las actividades programadas", señaló.