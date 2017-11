Jorge Lorenzo justifica su desobediencia a Ducati

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que sufrió una caída durante el GP de la Comunitat Valenciana de MotoGP, aseguró que era "mejor" que él siguiese tirando a pesar de las recomendaciones de su equipo de que dejase pasar a su compañero Andrea Dovizioso.

"Al contrario que en Sepang, donde no vi el aviso, esta vez me lo han mostrado 7 u 8 veces y lo he visto en todas, pero a pesar de eso sabía que lo mejor para Ducati, para Andrea, porque conocía sus dificultades para seguir ese ritmo, y para mis opciones de victoria, era seguir tirando", dijo Lorenzo, que intentó así zanjar la polémica sobre su desobediencia.

"Soy un piloto consistente y llevo exactamente su moto y lo mejor para él, como él mismo ha dicho, era seguir, ya que tenía ritmo suficiente como para luchar por la victoria hasta el final y si me preguntas qué hubiera pasado si hubiéramos alcanzado al segundo grupo y Andrea hubiera estado segundo, me habría ido para un lado y le hubiera dejado luchar por la victoria con Márquez por si él ganaba y Marc cometía un error", afirmó sin dudar el tiple campeón del mundo de MotoGP español.

"Pero no estaba siendo así hasta el momento. Creía que desobedeciendo o no haciendo caso a la sugerencia de Ducati, estaba haciendo lo mejor para el equipo, como así ha sido y no me he equivocado en mi sensación", recalcó Lorenzo.

"Yo entiendo que desde fuera y sin ser piloto y no haces caso es normal que te pongas nervioso, pero yo sabía que estaba ayudando a Dovi a tener esas dos décimas que necesitaba y Dovizioso me ha dicho que no tenía más", continuó explicando el español.

"No sé por qué se intenta sacar de donde no hay, seguramente había curvas donde Dovizioso lo hacía mejor que yo y podía restarle alguna centésima, pero en la vuelta completa, como ha dicho él, si no hubiera tenido mi rueda se habría quedado", afirmó Lorenzo para zanjar la controversia de las órdenes de equipo.

"Dovizioso no tuvo ritmo en todo el fin de semana y ha sido una pena que se haya jugado el título en uno de los peores circuitos para él de todo el Mundial, porque si hubiese sido en otra pista habría ido más rápido", dijo Lorenzo.