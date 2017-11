Jorge Navarro sufre fractura de escafoides

Jorge Navarro no pudo acabar su última carrera del año ante su público en su vuelta tras su ausencia en Sepang por la lesión de su mano. Todavía con los puntos en su dedo anular de la mano izquierda, y con mucho dolor durante todo el fin de semana, el piloto del equipo Federal Oil Gresini remontó del 24 al 16 puesto en las doce vueltas que completó hasta una nueva caída en la curva 10, con tan mala suerte que se fracturó el escafoides de su mano derecha.

El piloto fue trasladado a la clínica móvil, donde una primera evaluación médica reveló una fractura de escafoides, que en función de nuevas pruebas de imagen podría necesitar cirugía. El piloto pone fin a la temporada, y también a dos semanas de pretemporada en las que no participará en los tests de Jerez y Cheste y dedicará estos dos meses a recuperarse plenamente para afrontar con mejores garantías su segundo año en la categoría intermedia.

Jorge Navarro finaliza esta temporada de 'rookie' en decimocuarto lugar de la general del Mundial de Moto2, y tres sextos puestos como su mejor resultado, los que logró en Montmeló, Sachsenring y Motorland, y ha sumado 60 puntos.

"Venía de remontar varias posiciones pero iba al límite, y acabé cayéndome entre las curvas 10 y 11", explicó el piloto de la Pobla de Vallbona. "Para tratar de proteger mi mano izquierda lesionada aterricé sobre la derecha y me lastimé. Ha sido un fin de semana desastroso que terminó con una fractura de escafoides. Me gustaría someterme a una cirugía lo más pronto posible para no tener que detenerme por dos meses más o menos, pero necesitamos una resonancia magnética para tener una imagen completa de la lesión", añadió el piloto.

Fausto Gresini, director del equipo, reconoció el mérito de Jorge Navarro en su primer año en esta categoría con ellos. "Sabemos lo talentoso que es y sabemos que el año que viene le irá bien, por eso es por lo que le hemos renovado un un año más. Su primera temporada fue positiva hasta Aragón y hasta entonces su progresión fue clara y consistente. Las tres carreras de salida libre y la lesión de mano han empeorado las cosas en la última parte, pero lo importante ahora es que podemos tomarnos un descanso y volver más fuertes el año que viene", concluyó Fausto Gresini.