Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP

Dani Pedrosa se adjudicó la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP que se disputó en el circuit Ricardo Tormo de Cheste por delante del francés Johann Zarco y de su compañero de equipo Marc Márquez, quien se proclamó campeón del mundo de 2017, al ser tercero.



Marc superó en cabeza la primera curva a la que tanto temía con Zarco y Iannone como compañeros de primera fila y a partir de ahí tiró con fuerza para estirar el grupo y evitar problemas en las primeras vueltas. Eso sí, no quería una tercera caída en el fin de semana y prefirió no batallar con Zarco en la defensa de la primera posición, para asentarse cómodamente detrás de él y con el escudo de su compañero Pedrosa por detrás.



Las Ducati les seguían pero incomprensiblemente con Lorenzo por delante de un Dovizioso al que solo le valía la victoria y esperar un fallo del de Honda. En el box de Ducati se llevaban las manos a la cabeza y empezaban a indicar a Jorge que dejara pasar a Dovizioso.



Mientras, Márquez parecía conformarse con la segunda plaza, pero cuando nadie lo esperaba y quizá por verse con mucho más ritmo que Zarco, adelantó al francés y se llevó un susto cuando el de Yamaha le devolvió el adelantamiento.





