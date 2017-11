La increíble salvada que da el título a Marc Márquez

Marc Márquez analizó la carrera, aludiendo al 'Márquez style' y a su impresionante salvada a final de recta cuando ya estaba en el suelo. "No os vais a quejar, 'Márquez style' hasta el final. Me encontraba súper cómodo durante la carrera, podía ir bastante más, pero quería guardar un poquito de neumático, un poquito de energía, controlar más o menos dónde estaba la carrera... Y en el momento que he dicho 'venga, va, paso a Zarco y empujo' he querido quizás empujar demasiado porque temía", indicó.

"Y esto pasa cuando temía que Zarco entrara y me tocara o que pasara algo y he dicho 'bueno, va, tiramos muy fuerte esta vuelta' y he empezado demasiado agresivo, con demasiadas ganas. Pero bueno, la salvada queda por el recuerdo y podemos decir que este codo nos ha dado el campeonato", añadió bromeando.

Sobre el susto sufrido a falta de siete vueltas, donde tuvo que ayudarse del codo para evitar la caída, Márquez lo cataloga en el 'top one' de la infinidad de sobresaltos y caídas que ha tenido "por el momento, por la intensidad y por lo que nos ha dado".

Preguntado por qué se le pasó por la cabeza en ese momento, el español dijo que era el "momento de hacerse daño" por lo que había en juego. "Ya no sabía qué hacer y cuando se me ha ido la moto dije 'yo no suelto la moto ni aunque dé vueltas, si me tengo que hacer daño es momento de hacérmelo porque nos estamos jugando un campeonato'. Muchos dirán que no hacía falta este error, pero sí que hacía falta, al final es mi estilo", argumentó.