Márquez: "Este año he perdido pelo por el estrés"

La carrera de este domingo no era la primera en la que se había jugado un título en Cheste, pero sí que es la que ha puesto la guinda a su título más difícil de los seis que tiene en el palmarés. Tal es así que en declaraciones a Movistar tras la carrera, Marc Márquez llegó a reconocer que "este año he pasado mucho estrés, mucho calvario. No lo he confesado nunca, pero en una parte del campeonato perdía pelo y todo. Por mucho que psicológicamente seas fuerte, cuesta, pero sales adelante y más con el equipo que tienes alrededor".

Eso sí, el sufrimiento ya es pasado y llega el momento de las celebraciones, sobre todo tras una carrera en la que estuvo a un paso de irse al suelo en dos ocasiones. "Es una sensación magnífica. En la carrera estaba manteniendo la calma, pero hubo un momento en el que decidí apretar porque me sentía muy bien, pero en la curva 1 perdí la concentración y casi me caigo. Así que estilo Márquez hasta el final. Quiero dar las gracias al equipo de Dovizioso porque lo han hecho muy bien y con mucha deportividad.

El de Cervera no olvidará nunca la acción en la que se vio en el suelo antes de salvar la caída de forma milagrosa ya que ahí pudo poner en peligro el Mundial. "Tiramos muy fuerte esa vuelta y he empezado demasiado agresivo. Pero bueno, la salvada queda para la historia y este codo nos ha dado el campeonato. Me he dicho 'yo no suelto la moto ni aunque dé vueltas, si me tengo que hacer daño es el momento de hacérmelo'. No hacía falta ese error, pero es mi estilo, estaba súper cómodo".

Respecto a la celebración, el de Honda se mostró sorprendido por el dado rojo que le dieron. "No sabia nada de la celebración. El dado estaba trucado, pesaba mucho. Me han dicho 'tú tira que sale el seis", en un claro guiño al número de títulos que tiene en su palmarés.