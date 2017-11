La gran anécdota de la madre de Marc Márquez en Cheste

Marc Márquez no se corta a la hora de contar algunas anécdotas, pero si la de la caída de pelo por el estrés fue especialmente sorprendente, más lo fue aún la que protagonizó su propia madre, Roser Alentá.

Y es que ni corta ni perezosa y ante el temor a una caída de su hijo con una primera fila compartida con Johann Zarco y Andrea Iannone, se dirigió al francés al cruzarse con él en el paddock para pedirle calma, algo que el galo reconoció en Cheste. "Su madre me dijo, por favor Zarco, que te conozco, tómatelo con calma. Yo le dije que vale, no te preocupes que te voy a escuchar", señaló entre risas.

Marc Márquez también supo de la anécdota después, aunque asegura que su madre no se la contó hasta después de la carrera. "No me lo habría contado porque sabría que le habría caído una bronca", explicó con una sonrisa en la boca.

A todo ello, añade Marc que "no lo sabía, pero al final fue en broma. Mi madre siempre se lleva bien con todo el mundo y nuestro motorhome estaba junto al de Zarco; se ve que se encontraron y mi madre le dijo: "Zarco, por favor mañana€", porque mi madre sufre. Al final esto son carreras. Por ejemplo, Zarco iba a ganar la carrera, y si tenía que ser agresivo conmigo lo ha sido, son cosas que pasan. Pero tú también tienes que saber gestionar tus cartas y saber adaptarte en cada momento". De hecho, Marc no lo tuvo fácil en los dos adelantamientos que hizo al francés.

Al margen de estas anécdotas, Marc protagonizó también la increíble salvada que protagonizó en Cheste y que pudo darle medio título. "Las salvadas e ir al límite forman parte de mi estilo y siempre lo he dicho: espero que la gente en un futuro me recuerde como un piloto que siempre ha dado el cien por cien y da ese punto de espectáculo. La gente ve victorias, sí, pero el carácter y el espectáculo es lo que marca la diferencia. Yo recuerdo a muchos pilotos que no han ganado ningún título, pero los recuerdo más por cómo pilotaban, que a otros que han ganado muchos. Espero poder mantener este ADN hasta el final".

A pesar de ello, a la hora de referise a su carrera más espectacular del año no señala a la de Cheste. "Divertida o salvaje, para mí lo divertido es salvaje (se ríe). La más divertida y salvaje fue Australia. Me estaba jugando el título, hubo palos de todo tipo, toques, carenados rotos, pero no me paré a pensar en el campeonato. Era yo contra cinco pilotos que no se jugaban el campeonato, que sólo se jugaban esa carrera y no dudé ni un momento en entrar al trapo, y esto al final es motociclismo. Yo me divertí mucho, al final acabé ganando la carrera, hubieron muchos adelantamientos, daba igual quién se jugara el título y quién no, era una carrera y todos acabamos contentos. Nadie se quejó y fue lo más bonito".