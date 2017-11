La respuesta de Ducati a la desobediencia de Jorge Lorenzo

Pese a las explicaciones de Jorge Lorenzo al final de la carrera de Cheste del pasado fin de semana, en la que fue siempre por delante de Dovizioso pese a que el italiano necesitaba ganar para tener alguna opción de ser campeón, la polémica sigue abierta, sobre todo en la prensa italiana.

El hecho de que Jorge Lorenzo no obedeciera las indicaciones de su equipo en repetidas ocasiones a su paso por meta mes algo que muchos no acaban de entender, aunque 24 horas después del gran premio, el máximo responsable de Ducati quita hierro a lo sucedido e incluso admite errores en la valoración de los hechos por parte de Ducati.

Así, Gigi dall'Igna, en una rueda de prensa, dio la versión de Ducati al respecto con la intencíón de apagar un fuego que no beneficia a nadie. "Es algo simple. Nosotros, como casi todos, creíamos que Dovi era más rápido que Lorenzo en una parte de la carrera. Por eso le hicimos señales para que dejara pasar a Dovi. Era una sugerencia por nuestras sensaciones. Después, Dovi confirmó las mismas sensaciones que tenía Lorenzo. En realidad, Lorenzo tenía un poco más. Por eso el dúo era más rápido con Lorenzo delante. Este año hemos aprendido, y quizá Márquez ha aprendido esto de Dovi, que hay carreras que se ganan por la velocidad que uno tiene y otras que se ganan por la gestión que uno hace de las situaciones difíciles que se crean en las carreras. La de ayer, según nuestros pilotos, era una carrera de gestión por la goma trasera. Lo importante no era estar delante, sino estar con los de delante y gastar lo menos posible la goma. Los dos pilotos hicieron la elección correcta y nosotros fallamos en la comprensión de lo que pasaba. No estaba contento, pero nos explicamos en 30 segundos. Estoy convencido de que si Lorenzo hubiera tenido que hacer cosas para que Dovi ganara el Mundial las habría hecho. No tengo dudas".

Eso sí, eso no quita para que en Ducati exijan más a Jorge Lorenzo de cara a la próxima temporada. "No podemos estar contentos de la temporada 2017 de Lorenzo. El primero en no estarlo es él mismo. Teníamos una idea diferente sobre cómo se desarrollaría el Mundial de Lorenzo. Si hago un razonamiento a posteriori, el paso de una moto como la Yamaha a una Ducati es complicado para uno que sólo llevó la Yamaha. Hay dificultades objetivas para entender los nuevos puntos fuertes y débiles de la moto. Desde mitad de año, el progreso ha sido muy positivo. Tanto que en las últimas ha podido luchar por la victoria. Pero estoy confiado con el futuro de Lorenzo con la Ducati. Tenemos dos pilotos en óptima forma. Los dos podrán optar el año próximo a resultados importantes".