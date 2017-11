El mosqueo de Viñales por ser el más rápido en Cheste

Maverick Viñales (Movistar Yamaha), quien marcó el mejor tiempo en la primera jornada de los test de MotoGP de la temporada 2018, en el Circuit Ricardo Tormo, aseguró que no entiende la diferencia de marcas entre el domingo en la carrera y este martes.

"Para mí, como piloto, es peor que hoy haya ido todo tan bien, porque estaba al mismo nivel ayer que hoy. La diferencia de un segundo y medio por cada vuelta, para mí es un lío en mi cabeza, no lo entiendo, pero hay que centrarse en nuestra moto, en nuestro 'set-up' y seguir trabajando duro", explicó.

"La diferencia da a entender que el chasis no va tan mal como parecía, pero es difícil de entender. Ahora Yamaha hará los análisis y veremos qué ha cambiado. Es positivo para mí porque me tranquiliza porque sigo yendo rápido. Me da mucha confianza verme volviendo a apretar la moto y eso es muy importante mentalmente", añadió.

Viñales explicó que en este primer test ha estado rodando con el chasis de 2017 durante todo el día porque querían centrarse "mucho en el ritmo" y que mañana probarán "otras cosas".

También ha probado un carenado nuevo: "Me ha gustado, ha sido positivo, porque hemos mejorado algunos puntos negativos que tenía la moto. Volveremos a confirmarlo en Sepang y otros entrenamientos, pero parece ser que funciona mejor que el que llevamos ahora".

"Me ayuda en la frenada, sobre todo sin freno, ahí me ha ayudado mucho, era uno de los puntos débiles de todo el año. A ver si podemos mejorar ahí, que podremos", apostilló.

Preguntado por el mejor rendimiento de la Yamaha de Johann Zarco en la última parte del Mundial, afirmó: "Es una muy buena referencia para nosotros que en las últimas carreras haya estado siempre adelante tanto en agua como en seco, ver que la moto está ahí quiere decir que tiene nivel y nuestro equipo puede hacerla aún funcionar un poco mejor".

"Está claro que Zarco con la de 2016 lleva más tiempo y la tiene más por la mano, pero igualmente ha hecho tiempo con la 2017, así que no hay excusa, hay que sacar tiempo y estoy contento tanto con la 17 como la 16 porque me he sentido muy similar y los tiempos eran iguales, pero es cierto que Zarco, en las ultimas carreras, ha estado luchando y nosotros estábamos detrás, así que hay que trabajar durante el fin de semana para ser competitivos", apuntó.

Por último, se refirió a la relación con su equipo: "Me siento muy bien, con los tiempos duros hemos hecho más piña, nos hemos ayudado más y estoy muy contento con el equipo que tengo. Es un equipo fiel que da su cien por cien y que merece todos mis respetos".

Respecto al entrenamiento, Viñales (Movistar Yamaha) marcó el mejor tiempo en la primera jornada de los test de MotoGP de la temporada 2018, en la que participaron un total de 19 pilotos.



Viñales, con el chasis de 2016, paró el crono en 1.30.189, mientras que el segundo mejor tiempo fue para el francés Johann Zarco (Monster Yamaha) y el tercero para el campeón del mundo, Marc Márquez.



El piloto catalán, que probó material de 2017 y 2018, y que ayer conseguía en el trazado de Cheste su cuarta corona de MotoGP y su sexto Mundial, lideró durante buena parte de la jornada la tabla de mejores tiempos y ofreció una nueva salvada en la curva 10 en la quinta vuelta, que le valió la ovación de los miles de aficionados que se dieron cita en Cheste.



La jornada tuvo dos caídas espectaculares, la de Valentino Rossi que destrozó su Yamaha, si bien no sufrió ningún problema físico, y la de Álvaro Bautista (Aspar Team), que fue trasladado a un hospital, aunque las pruebas revelaron que no sufre ninguna fractura, tan solo un fuerte golpe en la zona lumbar.



También sufrieron caídas Xavier Simeón (Reale Avintia), Takumi Takahashi (Estrella Galicia), Jack Miller (OCTO Pramac) y Karel Abraham (Aspar Team), aunque sin consecuencias físicas para ninguno de ellos.



Los pilotos de Suzuki, el italiano Andrea Iannone y el español Alex Rins no pudieron salir a rodar a la pista debido a un virus gastrointestinal que les ha afectado desde anoche.



El campeón mundial de Moto2, Franco Morbidelli, se estrenó en la categoría de MotoGP con el equipo Estrella Galicia, y marcó el penúltimo tiempo de la parrilla.





Clasificaciones del primer test de MotoGP:

1. Maverick Viñales (ESP). Yamaha 1.30.189

2. Johann Zarco (FRA). Yamaha Tech3 1.30.389

3. Marc Márquez (ESP). Repsol Honda 1.30.501

4. Valentino Rossi (ITA). Yamaha 1.30.519

5. Jack Miller (AUS). OCTO Pramac 1.30.635

6. Álex Espargaró (ESP). Aprilia Racing 1.30.756

7. Andrea Dovizioso (ITA). Ducati 1.30.850

8. Jorge Lorenzo (ESP). Yamaha 1.31.059

9. Pol Espargaró (ESP). Red Bull KTM 1.31.166

10.Craig Crutchlow (GBR). Honda Castrol 1.31.259

..........



11. Dani Pedrosa (ESP) (Repsol Honda) 1.31.328

13. Tito Rabat (ESP) (Reale Avintia) 1.31.673.