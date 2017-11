Una avería y 83 vueltas en el estreno de Barberá en Moto2

Héctor Barberá dio este jueves sus primeras 83 vueltas con la Kalex de Moto2 del Pons HP 40 Racing, con la que el de Dos Aguas inicia una nueva etapa en la cilindrada intermedia después de ocho años en MotoGP, donde solo le ha faltado subir al podio.

Ilusionado y con ganas, el valenciano, de 31 años, tiene mucho trabajo por delante hacia ese objetivo de pelear por un título después de los dos subcampeonatos del mundo que atesora: 125 cc en 2004 y 250 cc en 2009, este en su anterior etapa con el equipo de Sito Pons. Barberá reapareció con el 8 sobre la espalda pero con el 40 en el carenado, el mismo número que le llevó a acariciar el título y a dar el salto con su última victoria hace ocho años precisamente en Cheste.

Este jueves en Jerez acabó decimoquinto, a 1.4 del mejor del más rápido de la jornada, y apenas 54 milésimas más lento que otro ilustre debutante, el flamante campeón del mundo de Moto3, el balear Joan Mir, que ha llegado al igual que el subcampeón Romano Fenati por otro camino a Moto2.

«El primer día ha sido bastante positivo, estoy muy contento», comentó Héctor Barberá tras finalizar a las seis de la tarde un día maratoniano que empezó en pista a las 10 de la mañana, con avería incluida debido a las costumbres de la categoría reina. «La pena ha sido la avería que hemos tenido al inicio, ya que he roto un cambio al no estar acostumbrado a utilizar el embrague en MotoGP. Debido a eso hemos perdido bastante tiempo pero a la vez me ha servido para ir a pista y ver trayectorias de otros pilotos».

Y es que al de Dos Aguas, al que solo supera en edad aunque no en grandes premios y podios el italiano Mattia Pasini, de 32 años, necesita aprender mucho de unas motos desconocidas para él, aunque tiene muchas esperanzas depositadas en la moto y el equipo. «Creo que es una categoría que puede adaptarse muy bien a mi estilo y yo a la moto. En esta primera toma de contacto lo que más he notado es que faltaba la potencia de la MotoGP. Con el equipo, desde el primer momento ha habido una buena armonía y poco a poco hemos ido mejorando los tiempos.

La parte positiva es que hemos empezado rodando en 1:45 y hemos acabado en 1:43 bajos, a poco más de un segundo del tiempo de referencia. Es el primer día con la nueva moto tenemos mucho margen de mejora y en líneas generales estoy contento», concluyó Barberá, que hoy repetirá en la segunda y última jornada en Jerez, antes de que el equipo y los pilotos se trasladen a Cheste para otros dos días de tests el lunes y martes de la próxima semana. Los últimos, tras los que bajarán la persiana hasta el mes de febrero.

El más rápido fue el italiano ´Pecco´ Bagnaia, seguido de Álex Márquez, Miguel Oliveira y Luca Marini, mientras que el otro valenciano en ausencia de Jorge Navarro, Iker Lecuona, finalizó decimoctavo, muy cerca, a 41 milésimas tan solo de Barberá. Peor debut tuvo Fenati, vigésimo cuarto y más de dos segundos más lento que Bagnaia. El japonés Tetsuya Nagashima y Fabio Quartararo, dieron respectivamente 108 y 102 vueltas, los que más, el equivalente a cuatro grandes premios en un solo día.

Arón Canet, del Estrella Galicia 0,0, el único valenciano entre el reducido grupo de Moto3 –Jaume Masià corre el FIM CEV en Cheste desde este viernes–, fue el más rápido con 1:46.012, a solo seis milésimas de la pole de Mir este año (1:46:06). El de Corbera estuvo a cuatro décimas de superar a la última Moto2, la de Jules Danilo, hasta esta temporada su compañero de parrilla.