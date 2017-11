Jaume Masià gana en Cheste en Moto3

Jaume Masià dará el salto en 2018 a Moto3 después de su gran temporada en el FIM CEV, coronada con el subcampeonato que ha logrado este domingo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Los pilotos del mundial junior de Moto3 afrontaban las dos carreras con el título decidido en favor del italiano Dennis Foggia (KTM). Hasta cinco pilotos luchaban por la segunda posición de la general que ha terminado en manos del piloto de Algemesí Jaume Masià (KTM).

El piloto de la Cuna de Campeones se ha llevado la victoria en la primera carrera celebrada al sprint. Una caída en la primera vuelta ha obligado a parar la carrera, que finalmente ha sido recortada a sólo doce vueltas. En un grupo de siete jóvenes pilotos, Masià ha conseguido la victoria en la última curva por delante de Foggia, que ha liderado las últimas vueltas y del piloto de Cullera Vicente Pérez (KTM) que ha sido uno de los protagonistas de la carrera tras realizar varios adelantamientos al límite. Por detrás han terminado Alonso López (Honda), Aarón Polanco (Honda), Kazuki Masaki (Honda) y el piloto de Burriana Sergio García (Honda).

En la segunda carrera el grupo se ha reducido a tres pilotos debido a la caída de los valencianos Polanco y Pérez en la segunda vuelta y posteriormente de Masaki. Dennis Foggia, Jaume Masià y Alonso López se han ido turnando en el liderato hasta que en la última vuelta "Dennis ha sido el más listo de todos" según ha explicado López. "Es la mejor manera de despedir el campeonato" ha indicado Foggia tras su cuarta victoria del año, el piloto romano de solo 16 años ha explicado que "en la segunda carrera he cambiado la estrategia y afortunadamente todo ha ido perfecto".

Con una victoria y una tercera plaza Jaume Masià se ha despedido del equipo Cuna de Campeones de la mejor manera posible "estoy muy agradecido al equipo y al Circuit por el apoyo que he tenido este año, el objetivo estaba puesto en ir al mundial y lo hemos conseguido".



European Talent Cup

El madrileño Manuel González se ha hecho con el título de la primera edición de la European Talent Cup. En una carrera con un sinfín de adelantamientos en la cabeza de carrera la victoria final ha sido para el piloto de Cuna de Campeones Álex Toledo. El catalán ha sido el más agresivo en la última curva y desde la tercera posición se ha situado primero y se ha llevado la primera posición del pódium por delante de Víctor Rodríguez y de Andreas Pérez. Tercero por la línea de meta ha pasado el belga Barry Baltus que ha sido sancionado por exceder en repetidas ocasiones los límites de la pista.



Eric Granado, campeón de Europa de Moto2

El brasileño Eric Granado se ha proclamado campeón de Europa de Moto2 en las carreras del FIM CEV Repsol que este fin de semana ha cerrado la temporada en el Circuit Ricardo Tormo. Jaume Masià y Dennis Foggia en Moto3,Granado en Moto2 y Álex Toledo en la European Talent Cup han sido los vencedores de una jornada con 17.000 personas en las gradas y el paddock de Cheste.



La carrera de Moto2 ha comenzado con una mala salida del favorito para ser campeón. Eric Granado (Kalex) se ha visto obligado a superar al Sudafricano Steven Odendaal (NTS) y al norteamericano Joe Roberts (Kalex) en una gran remontada. A siete vueltas para el final, Granado se ha colocado primero, ha comenzado a tirar del grupo y finalmente ha entrado en meta con un segundo y medio de ventaja sobre Odendaal que ha superado a Roberts en su mano a mano. Por detrás, a diez segundos el valenciano Héctor Garzó ha rubricado un gran fin de semana con una cuarta posición. El otro aspirante al título Ricky Cardús (Kalex) se ha visto obligado a abandonar cuando luchaba por la cuarta plaza.



"Cuando he cruzado la línea de meta me he puesto a llorar, es un título que ningún brasileño había logrado nunca, es un día muy importante para mí y me da mucha fuerza para el año que viene" ha indicado Granado que participará en 2018 en el mundial de Moto2 con el equipo Forward Racing.

Manuel González ha terminado la carrera quinto. "Sabía que los de arriba se iban a estar peleando mucho y he pensado en estar un poquito más atrás por si acaso había toques, sabía que no podía quedar más allá del décimo puesto y me he sentido cómodo en carrera" ha indicado el joven piloto de sólo 15 años.

Unos 800 moteros han participado en el Moto Rock, una concentración en la que han tenido la oportunidad de completar 12+1 kilómetros por el trazado de gran premio en recuerdo de Ángel Nieto. La actividad ha acompañado a las carreras durante la mañana y los 17.000 aficionados que han asistido han tenido la oportunidad de disfrutar de música en directo y de un gran ambiente motero.