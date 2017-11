Zasca del ex director de Honda a Jorge Lorenzo

Tras finalizar su relación contractual con Honda en el último Gran Premio de la Comunitat Valenciana, Livio Suppo no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de los que fueron sus pilotos en Honda e incluso de los principales rivales que tuvo en MotoGP, sobre todo Jorge Lorenzo.

El que fuera jefe de Honda se refirió así al mallorquín en declaraciones a moto.it. "En 2009, Ducati le quería a toda costa. Para mí, era un error porque no creía que él quisiera irse. Así, se supo la oferta y Stoner se enfadó. Fue una de las razones de su marcha. Lorenzo es un piloto tan fuerte sobre la moto como débil a nivel de comunicación. En los momentos difíciles, cuando abre la boca, la mayoría de las veces, se equivoca. No es bueno comunicándose. Lorenzo llegó a Ducati como salvador de la patria. Gigi dijo que querían jugarse el título y lo han hecho con el que no se gastaron el dinero. Lorenzo está en una situación muy embarazosa. Si el próximo año, Dovi le pasa la mano, su valor de mercado caerá y no sé qué podría pasar".

A pesar de ello, considera que el fichaje de Lorenzo por Ducati sí le vino bien a la firma italiana a tenor de lo visto esta temporada con Andrea Dovizioso, quien llegó a tener opción de ser campeón del mundo hasta la última carrera. "Creo que mucho del salto de calidad de Dovizioso ha sido por la llegada de Lorenzo. Para él fue un estímulo increíble. No creo que con la misma moto que Márquez se hubiera jugado el Mundial hasta la última carrera porque él no habría sido consciente de su fuerza".

A la hora de referirse al actual campeón del mundo, Marc Márquez, sí regaló elogios. "Creo que es más fácil que Marc siga que no que se vaya en 2019 y 2020. Él no corre por dinero. Lo demuestra el hecho de que vive y paga los impuestos en España. Debe ser el único piloto español en hacerlo. Obviamente, el dinero es una forma en la que la fábrica le reconoce su valor, pero no es su prioridad. La suya es que sigan sus indicaciones. Está bien en Honda. ¿Cambiar? Sólo él lo sabe".

Además, defiende también la continuidad como compañero de Dani Pedrosa a pesar de que el de Castellar del Vallés lleva más de una década en la categoría reina y no ha ganado aún ningún título de MotoGP. "En los últimos años, he sido el gran sostén de Dani. Encontrar un piloto que lo haga mejor que Dani es difícil. Con el físico que tiene, pilotar una MotoGP es un milagro".