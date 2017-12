La salvada de Marc Márquez sobre una scooter

Famosas son ya las numerosas salvadas de Marc Márquez, que incluso rozando lo imposible a final de recta en Cheste fue capaz de coronarse por cuarta vez campeón del mundo de MotoGP en el GP de la Comunitat Valenciana el pasado noviembre.



Este fin de semana tuvo la oportunidad de subirse a un Fórmula 3, en ausencia de Fernando Alonso, que este año no acudió a la fiesta de final de temporada de Honda, fabricante que dejará de motorizar a McLaren en 2018.



También rodó en moto, donde protagonizó una nueva salvada, esta vez con una scooter. Tras salirse en una curva, tomó la siguiente con una trayectoria que le llevó a tocar el muro, aunque pudo evitar la caída. Una salvada más del campeón español, que él mismo subió a las redes sociales. "Siempre buscando la diversión", dijo a sus seguidores.





Siempre buscando la diversión!??

Always looking for fun!??#HondaThanksDay #2017 pic.twitter.com/SPDOgq9EQv