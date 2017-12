Valentino Rossi, que este fin de semana hizo historia al ganar por sexta vez, y tercera consecutiva, el Monza Rally Show, podría perder su ´Rancho´ de Tavullia si prospera la iniciativa de varios de sus vecinos, que le acusan de exceso de ruidos y polvo.

Estos tres vecinos han presentado un recurso ante la justicia italiana alegando que la pista de entrenamiento de Rossi y los pilotos de su Academia VR46 se construyó presuntamente sin evaluación de impacto ambiental.

El caso está ahora en el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de la región, que debe decidir sobre la petición de estos tres vecinos de cerrar el ´Rancho´, que se construyó en 2009, ya con varias protestas tras el cambio de calificación de terreno agrícola a educativo.

El gestor de las instalaciones, Albi Tebaldi, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport, aseguró que "confiamos en que el TAR nos dé la razón, y si no, apelaremos. El circuito solo se usa unos cuatro días al mes, y aunque su construcción fue compleja, cumplimos con todas las peticiones y controles para no superar los límites de ruido. En torno al ´Rancho´ hay quince casas, pero solo tres, además no las más cercanas, se quejan con actitud persecutoria". Mientras tanto, los planes de Valentino Rossi son ampliar las actividades en la pista, y para ello ha instalado ocho torres de luz, y están en proyecto un museo, una grada y un circuito oval".

El 16 y 17 de diciembre se celebrará la tradicional carrera de resistencia de flat track, con pilotos de la VR46 Academy e invitados, entre ellos el campeón del mundo de Moto3, Joan Mir.