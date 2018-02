La opinión de Marc Márquez sobre la polémica de las azafatas

El piloto español de MotoGP (Repsol Honda) ha intentado quitar hierro a la polémica sobre si debe o no haber azafatas en los eventos deportivos, a raíz de la decisión de la Fórmula 1 de quitarlas, y ha recordado que esy que hay "muchos chicos y chicas que se dedican a ello con pasión", aunque sí

"Al final es un trabajo más y hay chicos y chicas que se dedican a ello con pasión y toda la ilusión del mundo, al final se tienen que tener las puertas abiertas", ha indicado Márquez tras recibir la Medalla de Oro al Mérito Deportivo este jueves.

El de Cervera ha remarcado que hay mucha gente que con ese trabajo se "saca su sueldo para pagarse su carrera y su máster". "Yo lo considero un empleo más, aunque sí creo que hay que regular en algún caso un poco la vestimenta", ha subrayado.

El catalán ha pedido no llevar este tema "al extremo" y ha reconocido que muchas de las chicas o chicos que les acompañan en la parrilla de salida les acompañan todo el año. "Nos conocemos todos, la familia del 'paddock' es gigante y ves a una chica o un chico trabajando de relaciones públicas y el domingo está a tu lado. Es un trabajo completamente normal", ha apuntado.

Además, ha aclarado que si no están estas personas "alguien" tendría que hacer su trabajo. "El piloto no puede estar a 50 grados con el mono y el casco. Al final es una persona más, no veo que sea cosa de otro mundo y en ocasiones ha estado un mecánico porque se ha puesto enferma esa persona. En Aragón había chico y chica, chico y chica, se le ha dado mucho bombo pero son cosas normales", ha sentenciado.