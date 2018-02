Canet, Navarro y Barberá, por los suelos en Cheste

Elacogió este miércoles su primera jornada completa de entrenamientos de la semana después de que el pasado martes solo pudieran rodar cuatro pilotos por la lluvia. El de ayer fue así el primer día en el que Jorge Navarro Héctor Barberá coincidieron en la pista en la categoría de, mientras que Arón Canet rodó también con su

Sin embargo, no fue el mejor día para los pilotos valencianos, ya que todos ellos sufrieron caídas y el mejor clasificado, Héctor Barberá, solo pudo marcar el séptimo mejor tiempo en su regreso a la categoría intermedia del Mundial, a siete décimas de segundo del más rápido del día, el italiano Lorenzo Baldasarri.

Respecto a su caída, Navarro destacó que «no hay mucho que decir hoy. La pista estaba mojada por la mañana, así que salí solo para completar un par de vueltas. Me sentí cómodo con la moto por la tarde, pero pisé una zona húmeda en la curva 10 y me caí. El equipo trabajó duro para arreglar la moto y pude volver a salir en los momentos finales, aunque opté por no correr ningún riesgo ya que la temperatura estaba bajando y muchos otros pilotos se cayeron. Mañana –por este jueves– será un día diferente y espero que las condiciones climáticas nos permitan hacer mucho más».

Arón Canet, por su parte, fue uno de los muchos pilotos de Moto3 que se fueron al suelo junto a Kazuki Mazaki (KTM), Livio Loi (KTM), Alonso López, Ayumi Sasaki y Tatsuki Suzuki (Honda), mientras que en Moto2 también se cayeron, además de Barberá, Tetsuya Nagashima (Kalex), Miguel Oliveira (KTM), Jules Danilo (Kalex), Fenati (Kalex), Eric Granado (Suter) y Rem Gardner (Teck 3).

Barberá destaco que «la palabra que define el día sería especial. Tras dos meses y medio sin subirme a la moto, al volverme a montar en la Kalex aún tenia el chip de la Ducati de MotoGP, y ésta es una moto que se conduce de forma distinta. Poco a poco he vuelto a coger el feeling pero he cometido un error y, es que con las condiciones de pista delicadas, me fui al suelo cuando sólo llevaba 4 vueltas y eso condicionó la jornada, pudiendo rodar tan sólo una hora. Con tan poco tiempo, he conseguido un buen registro, quedándome a sólo 7 décimas del mejor tiempo».