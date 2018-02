Marc Márquez escuchará a Yamaha y Ducati además de a Honda

El piloto español de MotoGP(Repsol Honda) confirmó que ya está "hablando" con Honda para una posible renovación, aunque "no hay prisa" de cara a una temporada a punto de comenzar y en la que han empezado con su moto "mejor que otros años" para afrontar un campeonato en el que a los candidatos habituales añadió los nombres del francés(Yamaha) y de(Ducati), del que no le sorprendería que ganase ya en Catar.

"Cada año va más rápido (el tema de las renovaciones), veremos. Estamos hablando ya con Honda y se empiezan a tocar temas, pero de momento tampoco hay prisa", aseguró Marc Márquez tras probar junto a Dani Pedrosa el túnel de viento vertical y horizontal de Madrid Fly.

El de Cervera, que termina contrato a final de esta temporada, confirmó que "de momento no" se ha acercado ninguna otra fábrica para preguntarle por su futuro. "Pregúntale a Emilio (Alzamora), que es mi manager", añadió entre risas ante la insistencia de la pregunta.

"Mi prioridad número uno era empezar la pretemporada y encontrarme bien con la moto, ver las mejoras, que se ha trabajado bien en la fábrica y ver que Honda sigue trabajando. También tengo que saber escuchar a otras fábricas, sea Ducati o KTM. Cuando se hacen cambios es para busca una motivación externa o porque deportivamente te vendrá mejor, pero motivación no me falta y los resultados me están viniendo. Tampoco hay necesidad", aseveró el catalán.

Márquez recalcó en que "primero" debe decidir si se queda en la marca sin importarle su compañero. "Va a ser fuerte y con experiencia, me da igual. Siempre busco lo mejor deportivamente para mí y Honda serán a los primeros que escuche porque el cuerpo y el corazón me lo pide", insistió.

El hexacampeón del mundo zanjó con un "no" preguntado por si la posibilidad de que en su decisión pesase que ese compañero fuese su hermano Àlex. "Esto nunca lo haría. Cada uno tiene su carrera deportiva y se lo tiene que ganar por méritos. Mi hermano se ganó Moto3, luego una buena moto en Moto2 y ahora poco a poco debe hacerse un hueco en MotoGP, pero le quedan cosas por aprender en Moto2. Ojalá que tenga un gran año y si está en MotoGP en un futuro será mi hermano, pero un rival más", subrayó.



"Zarco puede sorprender a más de uno"

El ilerdense reconoció que en el primer test de pretemporada en Sepang (Malasia) no fue el "más rápido", pero sí que mostró "un ritmo bastante fuerte". "Me encontraba bien con la moto, pero cada circuito es un mundo y no hay favoritos, más en una categoría donde la igualdad es cada vez mayor y todo cambia de circuito a circuito. Soy el vigente campeón, pero en Catar partimos todos de cero", recordó.

"No me atrevo a decir nombres, pondría a los dos de Ducati y Yamaha, a mi compañero de equipo y luego a Zarco, que puede sorprender a más de uno pero que es constante, trabajador y puede hacer grandes resultados, ya acabó el año pasado muy fuerte", advirtió el piloto español.

También fue claro respecto a Jorge Lorenzo y sus opciones en su segundo año con Ducati. "Batió el récord en Sepang. No me sorprendió, acabó bien la temporada y él mismo dice que quiere ganar el título este año", opinó.

Además, sobre las críticas al balear en 2017, recalcó que él ya aprendió "hace dos años que no se vive del pasado ni del futuro". "Para un piloto es algo que te extramotiva para conseguir buenos resultados y con la vuelta que logró en Sepang demostró que el talento está. El año pasado terminó liderando vueltas y luchando por las primeras posiciones. Está para luchar por el título y no te extrañe que gane en Catar, el año pasado fue cuarto en su primera carrera con la Ducati", apuntó.

En cuanto a su Honda, el actual campeón de MotoGP aseguró que está "en evolución" y que todavía están "buscando 'cositas'", aunque han mejorado "bastante de momento en la potencia" y cuentan con "algo más de velocidad punta", lo que repercute es que sea "un pelín más agresiva en el toque de gas".

"Hay que trabajar en esto porque es una de mis 'preocupaciones' porque en Malasia y Tailandia (próximo test) el motor corre menos por el calor, pero en Europa, con circuitos más pequeños y temperaturas más normales, es más agresivo. Es donde estamos trabajando y olvidando un poco la parte del chasis", agregó.

En este sentido, sí celebró que sea la moto de los últimos años que tiene "una base que se puede conducir". "Hace dos años en la recta te fallaba y ahora en las primeras vueltas iba bien, todo rodado y podías empezar a probar cosas. Hemos empezado mejor que otros años", indicó, mientras que tiene claro que debe "reducir las caídas sobre todo en los entrenamientos". "También tiene que ayudar el conjunto. Cuando vas cómodo en la moto, automáticamente te caes menos", declaró.

Marc Márquez también habló de la llegada al equipo de Alberto Puig, nuevo 'Team Manager' del Repsol Honda, considerándola "superpositiva". "Estoy muy contento porque es un perfil de persona completamente diferente al de antes. Deportivamente entiende más a los pilotos porque lo ha sido y técnicamente puede aportar su experiencia. Me gusta escucharle porque puede aportar técnicamente también a los pilotos", puntualizó.

Finalmente, el catalán, al que le "apetecería" un mano a mano con Andrea Dovizioso porque se los ganó "todos" el año pasado y que citó las de Motegi y Phillip Island como las mejores carreras de 2017, habló del nuevo campeonato de MotoE. "Dicen que por ahí va el futuro, pero espero que tarde. No sé cómo es la moto, podría probar unas vueltas, pero prefiero correr con las que hay de ahora", sentenció.

