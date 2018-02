Valentino Rossi se deshace en elogios hacia Marc Márquez

El 25 de octubre de 2015 cambió para siempre la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez. La famosa patada del primero sobre el de Cervera en Sepang (Malasia) desencadenó la mayor polémica de las últimas décadas en el Mundial y rompió para siempre la buena sintonía que había habido hasta entonces entre ambos.

El tiempo no ha restablecido aquella anterior relación de amistad, pero al menos parece que Valentino Rossi ha pasado ya página a aquel asunto y no le importa incluso deshacerse en elogios hacia el español, vigente campeón del mundo de MotoGP.

Así, en una entrevista a Riders Magazine, destaca que "lo que hace Márquez es impresionante porque no se cae nunca. Se salvó tantas veces el año pasado que no puede ser casualidad. Creo que trabajó para mejorar esta técnica y su estilo de conducción lo ayuda. No sé si es natural o que ha trabajado mucho en eso.Él mete su cuerpo entre la moto y el asfalto, usándolo para no caerse. Antes de él, nunca había pasado. Para mí, no es la electrónica, sino la moto. Cuando le pasa a Pedrosa, se cae. Es la moto que está hecha de una manera en la que cuando la rueda delantera se cierra, pese a todo, él sigue apoyándose. Esto pasaba antes de Márquez. A Stoner, por ejemplo. Pensemos en el incidente de Simoncelli, con la moto que siguió girando. Otra moto, tipo la nuestra, se cierra de delante, la rueda toca el carenado y no la puedes levantar. La Honda, en cambio, por el motor en V, tiende a quedarse apoyada en el suelo. Por lo tanto, Márquez, le ha pasado ya una y otra vez y, al final, ha inventado un modo para subirla".

Por otra parte, Valentino se refirió también a uno de los episodios más duros de su carrera deportiva, la muerte de su amigo Marco Simoncelli. "Éramos muy amigos. Estábamos juntos casi todos los días, al menos, cinco o seis días a la semana. Casi siempre, al acabar el entrenamiento, íbamos a cenar a casa de Carlo. El Sic llevaba el sushi y comía el doble que nosotros, que le mandábamos a... Estaba bien. Estar implicado en el accidente fue algo devastador. Personalmente, fue difícil superarlo, pero nunca pensé en retirarme. Me disgustó, pero estaba allí. Quizá, si hubiera estado dos motos más adelante, habría sido un poco más fácil. Pero con el tiempo todo pasa y cuando pienso en el Sic sólo tengo recuerdos positivos. Al final, sucedió así y no se puede hacer nada. Salí adelante por amor. Si no, ya lo habría dejado porque una situación como aquella del incidente de Marco no la superas. Ya era mayor, había ganado varios Mundiales, podía decir basta. Intenté dividir las dos cosas: el dolor y lo que se tiene que hacer para superarlo. Luego, pensé en mi carrera, que quería continuar, quería volver a Yamaha y volver a ganar".