Xavi Forés sube al podio en Australia

Un piloto privado, en el podio del primer Gran Premio del año en el Mundial de Superbikes. Un hecho no demasiado común y que ha sido posible en el circuito de Phillip Island gracias al talento de Xavi Forés, que acabó tercero la segunda carrera y cuarto en la primera del sábado, también a menos de un segundo del podio.

Tras la carrera en Australia, el de Llombai destacó que "el momento más duro fue el momento del flag to flag (obligado tras las quejas de los pilotos por el peligro de explosión de los neumáticos). Entonces traté de presionar tanto como fue posible hasta el final. En un momento creí que podía ganar la carrera, pero en la última vuelta cometí un pequeño error, Marco y Jonny tomaron una ventaja y no pude pelear más con ellos, pero no importa, el fin de semana fue fantástico. Para un equipo independiente como nosotros llegar al podio es increíble. Quiero agradecer a todos los miembros de la tripulación, a los técnicos, a los ingenieros y a Marco Barnabó porque juntos hicimos un gran trabajo".

Marco Melandri fue quien acabó llevándose la victoria, con Jonathan Rea segundo y el propio Forés tercero. Un resultado que le permite empezar cuarto el Mundial después de las dos primeras carreras y lograr también su segundo podio en la historia del campeonato