Nico Terol se plantea volver a competir

La Copa del Mundo de MotoE anunciada por la FIM y el Grupo Enel el pasado 7 de febrero y que se estrenará en 2019 con cinco carreras en pistas europeas va cobrando forma. MotoGP se sube al formato de competición más ecológico y comprometido con el medio ambiente como ya ha hecho en los últimos años la Fórmula E, y dará cobertura en su agenda de cinco grandes premios a un campeonato en el que participarán hasta 18 pilotos.

Y uno de los que aspira a ello es el último campeón del mundo valenciano, y de 125 cc, Nico Terol, que dirige a los jóvenes del Ángel Nieto Team, la nueva denominación del Aspar Team con el que el alcoyano tocó el cielo en 2011, un año después de ser subcampeón tras Marc Márquez. Aunque decidió aparcar la moto para centrarse en enseñar a los canteranos, nunca ha dejado de entrenar, y ha vuelto a ilusionarse con esta posibilidad. Y es que los siete equipos privados de MotoGP contarán con dos motos Energica Enel, a las que se suman otras cuatro para los equipos de Moto2 y Moto3 que quieran unirse a estas carreras en principio a diez vueltas, la primera de ellas en Jerez en 2019.

«Fue idea de Jorge, el año pasado ya me lo comentó cuando salió este campeonato porque me ve para correr y estamos dándole forma, pero aún es pronto y sigo encargándome a tope de la escuela y no tengo mucha más información de cómo va todo. Sé lo poco que sabemos del campeonato porque Jorge es el que está más puesto en el tema de este campeonato», explica Terol a SUPER. «Mi predisposición a volver a correr es buena porque cuando estás fuera ves muchas cosas y detalles que no se ven desde dentro. Además, soy un piloto maduro, he sido campeón del mundo y soy rápido, así que lo tengo todo para volver a estar arriba».

La moto eléctrica, capaz de alcanzar los 250 km/h y acelerar de 0 a 100 km/ en 3 segundos, ha sido desarrollada por Loris Capirossi, quien hará una exhibición en el GP de España de Jerez, el 6 de abril.

«Al tratarse de una nueva competición es una motivación y cuando has pasado años difíciles porque desaparecí de la competición joven. Aunque tenga un buen palmarés siempre piensas que lo puedes mejorar y eso es una motivación. Estoy igual o más cargado de pilas que en mi época buena porque al verlo todo desde fuera, te hace aprender mucho y además tengo unos chavales muy buenos, con los que estoy disfrutando desde la formación y me enriquecen. Este año se tiene que saber todo», concluye.