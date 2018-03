Valentino Rossi aclara su futuro

Valentino Rossi ha desvelado sus planes de futuro inmediato, y estos no pasan por crear todavía un equipo de MotoGP, según los rumores en el paddock, que hacían anticipar una retirada cercana del italiano, de 3 años.

Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que Valentino Rossi no ha renovado como sí han hecho ya Maverick Viñales (Yamaha) y Marc Márquez (Honda), ambos hasta 2029. Pero aunque el italiano no lo haya hecho, su intención es esa, según reveló en Losail, Catar, donde las escuderías realizan los últimos tests de pretemporada.

En declaraciones recogidas por MotoGP.com, Rossi descarta tener un equipo "en 2019 y 2020" y confirma que no hablará de su propio equipo hasta que él "pare". Los rumores surgieron cuando se anunció que Tech3 y Yamaha separaban sus caminos el próximo año.

"No me esperaba que Poncharal dejara Yamaha", comentó Rossi. "Nosotros lo pensamos (el equipo VR46) y podría ser una gran oportunidad, pero en los próximos dos años no tendremos un equipo de MotoGP con Yamaha. Muy probablemente correré en los próximos dos años. Hablaremos en torno al equipo cuando yo pare, pero no en 2019 y 2020", concluyó, dando por hecho que seguirá corriendo en el campeonato del mundo de MotoGP hasta que cumpla los 41 años.