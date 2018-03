Héctor Barberá presenta sus nuevos colores

El Pons HP 40 presentó este martes el renovado proyecto deportivo para esta temporada que arrancará el próximo 18 de Marzo en Losail, Catar. El valenciano Héctor Barberá, procedente de MotoGP, y el italiano Lorenzo Baldasarri son los nuevos pilotos de la escudería capitaneada por Sito Pons y este martes ya salieron a pista con los nuevos colores en la primera de las tres jornadas de entrenamientos oficiales en Jerez.

Tras ocho temporadas en MotoGP, Héctor Barberá regresa a la categoría intermedia y al equipo que ya conoce. Ante sí tiene un reto apasionante, que no es otro que luchar para ser campeón del mundo. Tanto piloto como equipo ya han dado muestras de la buena sintonía que hay y juntos pelearán desde el inicio para lograr el objetivo.

"Empiezo el año con mucha motivación y ganas, con un proyecto deportivo muy ambicioso", comenta el de Dos Aguas en declaraciones al equipo. "Sabemos que la temporada es muy larga y siendo un deporte de riesgo nunca sabes cómo terminará el año, pero nuestra mentalidad es clara y el objetivo también: queremos ganar. Físicamente me he preparado fuerte este invierno y me veo con posibilidades, estando regularmente entre los cinco primeros en cada carrera. Cada vez estoy más adaptado a la categoría, que no es fácil, la moto me gusta y el feeling con el equipo es muy bueno. Estoy contento, feliz, y seguro que este año nos vamos a divertir".

De estreno también en el Pons HP 40 está su compañero de equipo, Lorenzo Baldasarri. Joven y con talento, Baldasarri ya sabe lo que es ganar en la tan competida categoría de Moto2. Ha recuperado las buenas sensaciones encima de su Kalex y afronta la nueva temporada con ganas e ilusión de estar entre los pilotos más rápidos.

Sito Pons, manager del equipo y dos veces campeón del mundo de 250 cc, está convencido de las posibilidades de Héctor Barberá, con el que vuelve a contar como en 2009, cuando fue subcampeón del mundo del cuarto de litro. "Estoy muy satisfecho con el equipo que hemos formado esta temporada, con dos pilotos como Barberá y Baldassarri. Barberá vuelve a la categoría intermedia y ya conoce a nuestro equipo, juntos logramos el subcampeonato del mundo de 250cc en 2009. Posiblemente ahora está en el mejor momento de su carrera deportiva, con la madurez necesaria que permite pelear por un título mundial y si somos regulares estoy seguro que repetiremos los éxitos logrados en el pasado.