Arón Canet: "Espero luchar por la victoria en Losail"

Arón Canet saldrá desde la tercera fila de la parrilla en el Gran Premio de Catar tras acabar séptimo en los entrenamientos oficiales de este sábado, pero pudo incluso pelear por la pole hasta la última vuelta, en la que le perjudicó no poder coger un buen rebufo como sí hicieron otros de sus rivales.

Por ello y porque fue el más rápido en pista durante gran parte del día, está convencido de sus opciones de lograr la victoria o al menos luchar por el podio. "Por lo que he podido comprobar durante la sesión clasificatoria, tengo un ritmo rápido y constante rodando solo, y no me costaba demasiado adelantar a otros pilotos, ésa es la parte más positiva de cara a la carrera del domingo. Por otra parte, es cierto que estamos séptimos en parrilla. Creo que la carrera va a tener un primer grupo muy grande. El año pasado partía noveno y estuve hasta la última vuelta luchando por la victoria, así que espero que vuelva a ser así porque es uno de nuestros principales objetivos".

Y es que después de un año en el que logró tres victorias y acabó tercero el Mundial, Arón Canet quiere empezar a lo grande para perfilarse desde la primera carrera como uno de los aspirantes al título.

El otro valenciano en la parrilla, Jaume Masià, acabó 13º en su primer fin de semana como piloto con plaza fija en el Mundial después de su breve experiencia del año pasado entre los mejores.

El piloto italiano Niccolò Antonelli (Honda) arrebató, por sólo una milésima, la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar al español Jorge Martín (Honda), que lideró también gran parte de la calificación y que partirá segundo, mientras que el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM) completará la primera fila de parrilla.