Márquez: "Ha sido un gran espectáculo"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) encajó bien el segundo puesto en el Gran Premio de Qatar, después de perder la pelea con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), sabedor que no es un circuito ideal para su Honda y contento por "aguantar" a la Ducati "en la recta".

"Estoy muy contento con esta segunda posición, porque éste es uno de los circuitos del calendario en el que más sufrimos. Ya lo vimos durante el test, así que hoy sabíamos qué esperar. Con el neumático delantero duro sufría un poco en las curvas de izquierdas, pero con el medio no hubiese terminado la carrera", indicó.

El de Cervera estrenó la defensa del título con un segundo puesto que relató casi como esperado. "Lo he intentado todo para adelantar a 'Dovi' en la última curva, pero nos ha vuelto a ganar. Sinceramente, lo esperaba, pero lo he intentado igualmente para ver cómo terminaba. Hoy él tenía algo más que yo y se merece la victoria", afirmó.

"Incluso saliendo él un poco retrasado, le estaba esperando; esperaba el rojo. Sabía que su estrategia sería tirar al final y cuando ha adelantado a Zarco me he dicho "¡Vamos!" Le he seguido y casi me voy largo. Pero ha sido una gran carrera, un gran espectáculo y hay una cosa que me ha gustado mucho: esta vez, en la recta éramos capaces de aguantar con él. Eso es muy bueno", finalizó.