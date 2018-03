Un piloto de MotoGP se atreve a hablar de dopaje en el Mundial

Con el Mundial de MotoGP ya en marcha tras el primer Gran Premio de 2018 en Catar, la polémica ha llegado al paddok tras unas declaraciones de Cal Crutchlow en una entrevista a GPOne, en la que habla abiertamente de dopaje en el motociclismo.

Así, el de Honda, no se corta a la hora de denunciar que "el sistema que tenemos en MotoGP es una mierda. Se supone que por sorteo escogen a tres pilotos como prueba, pero yo he sido de esos pilotos escogidos y sólo me han hecho un control en 365 días. En los últimos tres años, me han hecho sólo dos controles".

A lo que añade como solución que "todos deberíamos estar en el sistema Adams, pero el problema es que todos son unos bastardos vagos y no quieren tener que localizarse cada día. Algunos pilotos cobran 40 millones, otros cobran 20 millones, ¿y no pueden hacer el esfuerzo de estar localizados? ¡Pero si algunos tienen hasta siete ayudantes! Son unos vagos".

El británico, en su octava temporada en MotoGP, añade que "no digo que aquí haya dopaje duro. Al fin y al cabo en MotoGP un tipo puede fumar y beber y ser competitivo porque tiene un pilotaje natural. Pero sí hablo de agujas. Sé que hay agujas aquí. Algunos pueden tomar diuréticos para perder peso porque son unos vagos y no quieren pasar las horas haciendo ejercicio que pasan otros".

Por si no había quedado clara su postura respecto al dopaje en MotoGP, Crutchlow aún remató sus declaraciones con otra afirmación más contundente aún. "Si tú crees que no hay pilotos haciendo trampas aquí, en el mayor deporte de motociclismo del planeta, eres un estúpido".

