Márquez: "He hecho dos controles antidopaje en cinco años"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) señaló en la conferencia de prensa previa del Gran Premio de Argentina que los pilotos de MotoGP, en general, están a favor de que "se amplíen los controles antidopaje", sobre los que fue crítico al afirmar que "siempre vienen en Alemania y Misano y yo en cinco años en MotoGP he hecho dos controles".

Estas declaraciones las realizó Marc Márquez después de que se explicara que el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), había realizado recientemente una serie de manifestaciones al respecto, si bien el vigente campeón del mundo de MotoGP aclaró que "todos conocemos a Carl, que cuando dice las cosas las dice como las piensa".

Sin embargo, el piloto de Repsol Honda explicó que el británico seguramente "se refería un poco a que en ningún caso cree que haya dopaje, pero sí que es cierto que los pilotos pedimos a la FIM y a Dorna, al sistema Adams -un sistema mundial de control de dopaje-, que haya más controles antidopaje".

"Nuestro deporte se ha profesionalizado bastante estos últimos años y, sí, somos atletas, nos preparamos muy bien y echamos un poco en falta el control antidopaje, hacemos controles dos veces al año, pero aleatoriamente a tres pilotos de las distintas categorías", explicó Márquez sobre el sistema de control antidopaje.

"Muchos años -recordó el piloto de Repsol Honda- no te toca hacer control, como por ejemplo a mi el año pasado, y echamos de menos esto, que haya más controles, no en cada carrera, pero sí que aleatoriamente vayan viniendo y que en un año se tendrían que hacer más, esperemos que cambie".

En su caso, aunque dudó, Marc Márquez reconoció no recordarlo muy bien cuando había sido su último control antidopaje "sé que fue en Misano y creo que hace dos años, las dos veces que he ido a un control fue en Misano", pero enseguida recalcó que "sabes que vienen a Alemania y Misano todos los años".

"Tienen las mismas carreras de control y a mí, por ejemplo, me ha tocado dos años en Misano, pero llevo cinco en MotoGP. No es normal", resaltó Márquez.

El piloto de Repsol Honda destacó que "no, es sólo profesionalizar nuestro deporte, que ya lo está mucho, y si bien es cierto que en muchos deportes evitan hablar de ello, evitan los controles y no los quieren, nosotros estamos intentando abrir la puerta voluntariamente para que haya aún más 'juego limpio' para que no haya ninguna duda"

En un deporte tan tecnológico e industrializado como el motociclismo parece más importante la existencia de los controles en esos campos, pero Marc Márquez enseguida aclaró que "los controles tecnológicos ya los tenemos, pero el humano no".

"Al final de cada carrera las motos van a un taller y hay una inspección técnica que van variando los comisarios, se revisa desde la gasolina hasta la electrónica, el software..., son diferentes cosas, pero el factor humano es en donde los pilotos estamos con los brazos abiertos para voluntariamente hacerlos más a menudo", incidió el piloto de Repsol Honda al respecto, quien confirmó que en la reunión de la comisión de seguridad de Catar ya habían manifestado su preocupación en este sentido.

"Entonces nos dieron una serie de explicaciones, pero es que no es sólo el control antidopaje, sino que también atañe a la seguridad", reconoció Márquez, quien puso un ejemplo claro.

"Somos muchos pilotos y el 'cannabis', por ejemplo, puede dar positivo y no te da ninguna ventaja, pero pones en riesgo a muchos pilotos, pilotos muy jóvenes que no saben lo que hacen en sus casas y fumar un 'peta' puede traer consecuencias en la carrera, es también un poco por conseguir mayor seguridad para el campeonato", puso como ejemplo Márquez.

Aun tuvo minutos para hablar de cuestiones estrictamente técnicas, como las pruebas de motor que realizaron en el circuito de Jerez y que "fueron bastante bien y la estrategia de ir a probar allí fue ideal, más que en otras pistas".

Márquez dijo tener en Jerez "más problemas que en otros circuitos con el motor y la puesta a punto, que era un poco de lo que me venía quejando en la pretemporada, y lo conseguimos solucionar en circuitos como Catar, Buriram o Malasia, pero en Jerez con el aire más fresco, pista más corta, cambio más corto, tuvimos un pelín más de problemas, pero los solucionamos e incluso sacamos cosas positivas, fue súper importante".

"Normalmente los circuitos cortos se le dan bien a todos los pilotos porque hay pocas curvas en donde mejorar o donde cometer un error", reconoció Marc Márquez.

"Ayer vi la puesta a punto de la electrónica del año pasado y es completamente diferente a la base de este año, ni probamos lo del año pasado y aún así entonces estuvimos luchando por la victoria, por lo que veremos qué tal va el fin de semana, pero es un circuito que me gusta", reconoció el piloto del equipo petrolero.