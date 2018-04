Arón Canet se pone líder del Mundial

Arón Canet acabó segundo el Gran Premio de Argentina disputado en condiciones de mojado en el circuito Termas de Río Hondo. El piloto del Estrella Galicia 0,0, que fue segundo en la primera carrera celebrada en Losail, Catar, repitió posición en Argentina, por detrás del italiano Marco Bezzecchi y por delante del italiano Fabio di Giannantonio.

También estuvo a punto de acariciar su primer podio el valenciano Jaume Masià, pero un toque por detrás en la frenada de la curva 5 con Di Giannantonio a falta de dos vueltas tiró al traste la gran carrera del de Algemesí. Jorge Martín, líder hasta este domingo, se la jugó desde el inicio con neumáticos de seco, y finalizó undécimo.

Arón Canet, que lidera el Mundial de Moto3 por vez primera, con 40 puntos, diez más que Jorge Martín, comentó en declaraciones a los micrófonos de Movistar+ MotoGP: "Ha sido una carrera muy difícil, en condiciones no muy buenas, pero mi estrategia pasaba por acabar entre los diez primeros. Al final mis sensaciones han sido muy buenas, y he atacado a falta de tres vueltas, y al final he acabado segundo. Estoy muy contento. Se la dedico a mi abuelo que está en el hospital y a mi buen amigo Manu y a su padre Javi".

"Tenemos que seguir en esta misma línea, no centrarnos en que sea líder o no. Tenemos que centrarnos en cada carrera", añadió tras saborear su segundo podio consecutivo esta temporada y el octavo de su carrera.