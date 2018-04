Rossi: "Tengo miedo de correr con Márquez, es peligroso"

Valentino Rossi pidió a Dirección de Carrera que hiciera algo para que Marc Márquez no siga pilotando de una forma tan agresiva y poniendo en riesgo al resto de pilotos. El italiano atendió a la prensa tras la caída provocada por Márquez, y no atendió las disculpas del español porque siempre hace lo mismo.

"Por suerte no me he hecho nada. Qué puedo decir. Es una situación muy peligrosa. Dirección de carrera tiene que hacer algo, porque nos podríamos hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto por su adversario, y ha ido en contra de cuatro o cinco pilotos distintos. Él siempre da de lleno, te busca y sabe que si te da con la pierna no se cae y espera que te caigas tú", comentó el italiano.

"Si tienes en cuenta todo lo que ha ocurrido uno a uno, son cosas que pueden pasar, pero Márquez ha sido excesivo. En la primera curva en Catar le dio la pierna de Zarco, y casi se da con Dovizioso. Y este fin de semana desde el viernes empezó a hacer un poco el loco y le cortó la trayectoria a Viñales, connmigo el sábado y luego Dovizioso. Y en carrera las normas lo dicen claro. Si se te estropea la moto antes de salir tienes que salirte de parrilla. Y es así para todos. No ha hecho caso a nadie y la ha vuelto a encender, y ha ido en dirección contraria, y ya tenía que estar fuera de carrera. Las normas son iguales para todo el mundo. Y luego el ride-through, que ha salido como un loco, con Espargaró, Rabat, a por mí, y me ha tirado. Y creo que con Viñales también", recordó.

Rossi fue muy duro con Márquez: "El problema es que Márquez es peligroso. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Realmente tienes miedo, no me siento controlado por Dirección de carrera porque él hace lo que le da la gana con todo el mundo. Expresamente. Y conmigo ha entrado 20 km/h más fuerte, ha ido a por la pierna. No tiene respeto por sus rivales, eleva el nivel de la competición a un nivel peligroso para todos. Tengo miedo porque sé que viene a por mí. No me trata como al resto, sino que me trata peor, como también ocurrió en 2015 que me hizo perder el Mundial expresamente".

"No pude suceder que le dé a seis pilotos en un fin de semana porque puede pasar una vez, pero así lo haces expresamente. Espero que le digan algo porque bajo mi punto de vista tienen una gran responsabilidad y Dirección de carrera tiene que hacer que no siga comportándose así, porque si no será un deporte muy peligroso y todos empezarán a darse todos a los otros", insistió.

Y sobre sus disculpas: "No es sincero, porque pide perdón y vuelve a pasar una y otra vez, luego no acepto sus disculpas. Espero que esté lejos de mí y no me mire a la cara, porque que venga a pedirme perdón me hace reir. Tienen que encontrar la manera de no venga a por el resto de pilotos. Él hace lo que quiere, ha pasado diez veces en dos carreras".

"Mi relación con Márquez es mi último problema. Es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte y no tiene ningún respeto por sus rivales", concluyó Rossi.