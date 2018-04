"Si Valentino Rossi tiene miedo, que trabaje en un banco"

Giacomo Agostini, la mayor leyenda del motociclismo, tiene claro de qué lado está en la más reciente polémica entre Valentino Rossi y Marc Márquez. El veterano piloto italiano se ha posicionado junto al español y dice no entender por qué su compatriota de Yamaha está montando tanto revuelo con sus declaraciones tras el Gran Premio de Argentina.

«No es justo polemizar, nuestro deporte también vive de estos choques. Pasa también en la Fórmula 1. Obviamente no hay que pasarse, Márquez ha fallado y pidió perdón. Si cada vez que pasa algo sancionamos, entonces ya no corramos más, dejemos a todos en su casa. Cosas así pasan: a veces no calculas bien, pienso también en Iannone, que tiró a Dovizioso hace dos años», aseguró Agostini en Radio 24.

«También Valentino dice que ahora tiene miedo. Si tiene miedo, que haga otro trabajo, que trabaje en el banco. Toda la vida ha ido a 300 km/h y ahora tiene miedo. No entiendo esto. Ha exagerado un poco. Ahora está todo muy caliente, pero creo y espero que al final se olvide todo», aseguró Agostini, quien piensa que toda la polémica viene por quiénes son los protagonistas.

«El problema ha nacido porque son Márquez y Valentino. Si hubieran sido otros dos, como por ejemplo pasó entre Zarco y Pedrosa, no sucedió nada y Dani tuvo una caída muy peligrosa», añadió Agostini.