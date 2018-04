Un valenciano lidera el Mundial siete años después

Siete años después, un piloto valenciano lidera el Mundial en la pequeña cilindrada. Arón Canet, con dos segundos puestos en Losail (Catar) y en Termas de Río Hondo (Argentina), suma 40 puntos y aventaja en diez a Jorge Martín, su gran rival por el título.

Desde noviembre de 2011, cuando Nico Terol conquistó el último campeonato del mundo de 125 cc, ningún otro valenciano había encabezado el Mundial. El de Estrella Galicia 0,0, en su tercera temporada en Moto3, sucede al alcoyano, sin necesidad de ganar una carrera, con un segundo puesto en uno de sus circuitos que menos le gustan, como reconoció antes de la carrera.

El domingo reconoció el valor de dicho resultado en declaraciones en Movistar+ MotoGP: «Estoy muy contento. Es la misma posición que en Catar pero muy diferente. Porque cuando llegas a Cheste jugándote el Mundial dices, a ver dónde he hecho errores. Este era un circuito para cometerlos y perder puntos para el campeonato, y hemos quedado segundos, 20 puntos y salvado los muebles».

El de Corbera, de 18 años, que suma ocho podios en toda su carrera, restó importancia al liderato a falta de 17 grandes premios. «Está muy bien, pero no le damos importancia, hay que seguir trabajando en esta misma línea. No me importa ser líder ahora, sino en Cheste, pero este segundo puesto es importante», comentó al respecto.



Austin, una de sus pistas favoritas

Pero es precisamente dentro de dos semanas, con el GP de las Américas, en Austin, donde puede acabar despegando, pues llega a una de sus pistas favoritas. El pasado año dominó con mano de hierro todo el fin de semana. Tan solo en los terceros libres dejó que Fenati y Martín fueran más rápidos. Y cerró el fin de semana con pole y récord del circuito (2:14.644), y la vuelta más rápida en carrera (2:15.583), poco antes de que cayera en la trampa de Fenati, quien le picó de tal forma que Canet forzó y se fue al suelo. Ha aprendido la lección.

«En Austin el objetivo es mejorar el resultado del año pasado, creo que no será muy complicado. Se me dio muy bien la pista, muy rápida, con una vuelta muy rápida, y llevo todo el año deseando que llegue este circuito. Después de un 2016 con muchas novatadas, en 2017 no hubo tantas, aunque en Texas vimos una nueva, pero este 2018 hay que seguir aprendiendo y luchar por el título», explicó en Paddock club.

Por último, Canet, que se definió como un piloto «más de carrera que de calificación», no pasó por alto la polémica sobre la acción de Márquez y Rossi que acabó con el italiano por los suelos, reabriendo las heridas de 2015. Para el de Corbera, fue «un lance de carrera».

«Creo que Márquez merecía un toque de atención, pero no sanción. Sí que es verdad que iba muy enchufado y curva que pillaba a un piloto, curva que se tocaban. Iba demasiado agresivo, pero no realmente para meterle una sanción. En su toque con Aleix iba más colado que con Rossi. El problema es que Rossi se cayó al suelo, si no no hubiera habido sanción. Igual que si no hubiese pasado lo de parrilla y el 'ride-throught' habría ido más tranquilo, pero Márquez siempre va al cien por cien y al límite», concluyó el del Estrella Galicia 0,0.