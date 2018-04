Marc Márquez da su versión sobre lo ocurrido con Valentino Rossi

Marc Márquez y Valentino Rossi no iban a compartir rueda de prensa oficial este jueves en el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, pero sí que hablaron ante los medios sobre lo sucedido en Termas de Río Hondo, donde el español derribó al italiano a falta de cuatro vueltas. Rossi se quedó sin puntos, y Márquez, sancionado, también.

El piloto de Repsol Honda fue el primero en hablar por la tarde, no eludió su responsabilidad sobre lo que pasó, asumió su error, y pidió pasar página de ello, eso sí, aprendiendo de lo ocurrido. Esto es lo que dijo a las preguntas de los numerosos periodistas allí presentes:

Sobre lo que ha vivido la última semana

"La última semana después de Argentina hice muchas cosas, en Brasil una competición, un encuentro con niños de Unicef, en Minneapolis con el supercross, y luego a Austin. Estoy deseando empezar el fin de semana, porque normalmente disfruto en esta pista que me gusta y donde he ganado cinco veces, y estoy deseando empezar a correr".

Sobre el motor, por qué se paró en la parrilla en Argentina

"Honda ha analizado profundamente por qué se paró el motor y era que había algo en la caja de cambios, algo de la electrónica. Intentarán arreglarlo para el futuro. A Crutchlow le pasó en los entrernamientos, pero no lo consideraron un error. La desgracia fue que me pasó en parrilla. Es experiencia para el futuro".

Sobre tu acción de volver a colocarte en parrilla en Argentina

"Me di cuenta que cuando se paró el motor yo iba a entrar, porque normalmente no puedes hacerlo solo. Iba hacia el pit porque está la máquina y el mecánico. Pero el motor se encendió y hubo algo de confusión con dirección de carrera, porque antes eso era posible, encender el motor y volver a tu posición. Hubo un poco de malentendido y fue algo confuso, pero todos hemos aprendido".

Si están las normas claras para una situación así

"Es cierto que tienes que levantar la mano, pero cuando levantas un par de segundos, para un piloto es como cuatro segundos, no venía nadie y por eso empecé a correr, para ser lo mas rápido. Pero se encendió el motor vino la confusión. Ahora ya sé lo que hacer para el futuro, pero no quiero repetir esa sensación".

Sobre lo sucedido a falta de cuatro vueltas y el toque entre Márquez y Rossi

"El fin de semana en Argentina, el domingo fue muy exigente, por condiciones, llovió, pero soy un piloto a la que le gusta mejorar y aprender de todo, y creo que de ese domingo todo el mundo puede aprender muchas muchas cosas, e intentaremos mejorar pensando en el futuro".

Sobre si se ha planteado hablar con Rossi a solas, sin nadie de Yamaha.

"Yo ya lo dije e hice todo lo que creía en Argentina en ese momento. Pasaron muchas cosas, soy piloto y persona que le gusta mejorar, intentar aprender de los errores, y en esa carrera en particular pasaron muchas cosas. Creí que hice un error, fui penalizado, fui a pedir disculpas porque era lo que creía, y no tengo ningún rencor ni problema en hablar. Este viernes está la 'safety comission' donde se hablará de muchas cosas, pero no solo de eso, sino también de aclarar el procedimiento de salida y hay que mejorar".

Sobre si hay preocupación por el ambiente externo con los tifosi

"Tengo facilidad en centrarme en lo mío. No le doy importancia. Si veo rojo mejor, pero no le doy mucha importancia. Me centro en lo mío, y me gusta estar al cien por cien en pista, y sacar mucho más. Por lo demás me mantengo bastante al margen. Ya lo aprendí en el pasado que lo mejor es mantenerse al margen".

Sobre la opinión de Rossi, que dijo que Márquez era un piloto peligroso en pista.

"Han habido muchas opiniones diferentes, todas respetables, pero yo estoy centrado en la pista y no mucho más. Al final son opiniones respetables".

Sobre el análisis de lo que sucedió en carrera

Está claro que la carrera la he visto repetida. Me gusta analizarlo todo, cuando lo haces bien y cuando lo haces mal. Y empezando desde la salida, como ya dije allí, pasó lo que pasó, fue una situación nueva para mí, hice cosas bien y otras mal, de los errores se aprenden. Fue penalizado, aprendí de ello. Una experiencia nueva, que si me vuelvo a encontrar, espero que no, no cometer los mismos errores. Pedí disculpas por ello. Somos pilotos, personas, todos cometemos errores, es competición, todo el mundo va al límite, y las condiciones de pista no estaban bien. Analicé la carrera, cojo lo bueno y lo malo, e intentas que no pase en el futuro.