Sanción de tres posiciones a Marc Márquez, que saldrá junto a Rossi

Marc Márquez y Valentino Rossi volverán a situarse este domingo en parrilla por primera vez desde el incidente de ambos en el GP de Argentina que hizo explotar al italiano, que dijo «tener miedo» y calificó de «peligroso» al español. Y lo harán juntos, en cuarta y quinta posición respectivamente, después de que Márquez fuera sancionado con la pérdida de tres posiciones en la formación de salida del GP de Las Américas, luego de sumar su sexta 'pole' en seis visitas de MotoGP a este trazado. Un castigo «por ir lento en la trazada y molestar a otro piloto», según anunciaron anoche los comisarios de la FIM.





Ya sabían todos los pilotos desde el viernes que sus acciones se iban a mirar con lupa, sobre todo en carrera, tras lo sucedido en. Más severidad en posibles infracciones del reglamento y para imponer sanciones. Esa fue la nueva norma que comunicó la Comisión de Seguridad a los pilotos . Algo que no pareció frenar al cuádruple campeón del mundo de MotoGP, que busca su sexta victoria consecutiva en este trazado, y que inició la Q2 superando pronto el primer mejor tiempo que marcó Rossi . Sin embargo, al cabo de unos giros acabó por los suelos, igual que el viernes, en la curva 13, donde intentó volver a arrancar la moto. No pudo y tuvo que correr con la 'scooter' para tener otra oportunidad con la segunda moto.Apenas sin tiempo, estorbó a, que venía por detrás lanzado, y cuyas quejas fueron escuchadas por Dirección de Carrera, que investigaron la acción, pese a que luego ambos se dieron la mano en el corralito. En el último giro, Viñales superó el mejor registro que mantenía Márquez, pero este volvió a batirlo con 2:03.658, 406 milésimas más rápido que el escudero español de Rossi en Yamaha.«A Maverick no lo he visto», se excusó Márquez ante las cámaras de Movistar+, «he tirado para dentro pensando que no lo molestaría. Todo ha sido por lo de siempre, Iannone delante esperando. Le he pedido perdón. Luego he sido legal y no le he cogido el rebufo, he dejado varios segundos». Viñales saldrá en la 'pole', junto a