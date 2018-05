Nico Terol se sube a la MotoE en Jerez

Nico Terol ha probado la MotoE este sábado en el circuito de Jerez Ángel Nieto, donde se disputa el Gran Premio de España este domingo.



El último valenciano campeón del mundo de 125 cc en 2011, en la actualidad mánager del Ángel Nieto Júnior Team que compite en el FIM CEV, aspira a ser uno de los ilustres pilotos que competirán en el nuevo campeonato de motos cien por cien eléctricas, que fue anunciado hace unos meses y que celebrará en 2019 su primera temporada, con carreras en media docena de circuitos europeos.



El alcoyano pudo probar en el trazado gaditano uno de estos prototipos, capaz de alcanzar los 245 km/h. No te pierdas el vídeo de MotoGP.com con Terol domando la MotoE, y el sorprendente sonido de estas nuevas motos de competición.





Former 125cc World Champion @nicoterol takes the #MotoE bike for a thrash around Jerez! ?? pic.twitter.com/DQUdTT50eP